Stars Britney Spears löscht Instagram, nachdem sie online gegen ihre Ex-Partner ausgeteilt hat

Britney Spears and Kevin Federline - Sony/BMG post Grammy party - Los Angeles 2006 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2025, 12:00 Uhr

Die 43-jährige Popikone hat ihr Profil in dem sozialen Netzwerk aus unbekannten Gründen deaktiviert.

Britney Spears hat ihr Instagram-Profil aus unbekannten Gründen deaktiviert.

Die 43-jährige Popikone hatte in dem sozialen Netzwerk mehr als 40 Millionen Follower. Zuletzt war Instagram das einzige Mittel, das Britney zur Kommunikation mit ihren Fans nutzte, nachdem ihre Vormundschaft im November 2021 endgültig aufgehoben worden war. Am Freitag (13. Juni) erwartete User jedoch ein Schock, denn das Profil der Sängerin war plötzlich komplett verschwunden. Wer nach Britneys Account sucht, bekommt seitdem nur eine Mitteilung darüber, dass die Seite nicht auffindbar ist.

Erst vor wenigen Tagen hatte die ‚Oops! I Did It Again‘-Interpretin einen langen Text veröffentlicht, in dem sie mit zwei ihrer Ex-Partner abrechnete. Bei den Männern könnte es sich sowohl um Britneys Kindheitsfreund Jason Alexander, mit dem sie 2004 für 55 Stunden verheiratet war, als auch um ihre anderen Ex-Ehemänner Kevin Federline und Sam Asghari handeln. In ihrem Post schrieb Britney: „Ich war mit zwei verdammten Vollidioten zusammen. Mir wurde klar, dass ich ihre Hunde mehr liebte als sie und ich glaube das lag daran, dass ihre Hunde sich jedes Mal vor mir verbeugten, wenn ich den Raum betrat!“ Weiter wütete sie: „Diese Typen waren natürlich fiese Menschen, die mich nie beachteten und im Auto sechs Jahre lang nie meine Hand hielten! Ich würde Tiere jeden Tag Menschen vorziehen.“