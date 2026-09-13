Stars Britney Spears möchte ‚beste Mama‘ sein

Britney Spears - 102.7 KIIS FMs Jingle Ball 2016 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2026, 10:45 Uhr

Britney Spears hofft, für ihre beiden Söhne „die beste Mama“ sein zu können.

Die ‚Toxic‘-Sängerin war von Sean Preston, der am Montag (14. September) 21 Jahre alt wird, und Jayden, der nur zwei Tage vor dem Geburtstag seines Bruders 20 Jahre alt wurde, zeitweise entfremdet. In den vergangenen Jahren haben Mutter und Söhne jedoch wieder stärker zueinandergefunden.

Anlässlich von Jaydens Geburtstag am Samstag (12. September) veröffentlichte Spears auf Instagram eine emotionale Botschaft. Neben einem älteren Foto ihres Sohnes schrieb sie: „Alles Gute zum Geburtstag für meinen hübschen jungen Mann.“ Das Leben sei etwas „Wunderschönes und Zerbrechliches“, fügte sie hinzu. „Ich hoffe, dass ich jeden einzelnen Tag deines Lebens die beste Mama der Welt sein kann!!!!“

Spears hat Preston und Jayden mit ihrem Ex-Ehemann Kevin Federline. Erst im Juli hatte sich Jayden öffentlich zu seiner Mutter geäußert und dabei kuriose Verschwörungstheorien zurückgewiesen, wonach Spears durch einen Klon ersetzt worden sei. In einem Livestream erzählte er, auf TikTok ein Video mit mehr als einer Million Likes gesehen zu haben, in dem darüber spekuliert wurde, ob seine Mutter überhaupt noch am Leben sei. „Alter, du kannst einfach auf ihre Seite gehen und sie dir jetzt sofort ansehen“, sagte Jayden und bezeichnete die Theorie als „lächerlich“. Für ihn zeige der Fall vor allem, wie schnell sich übertriebene und frei erfundene Gerüchte in sozialen Medien verbreiten könnten. „Wenn etwas viele Likes hat, glauben die Leute es“, erklärte er. Viele würden nicht einmal selbst nachforschen, sondern Behauptungen allein wegen ihrer Reichweite für glaubwürdig halten.

Nachdem das Verhältnis zwischen Spears und ihren Söhnen über längere Zeit schwierig gewesen war, arbeiten sie inzwischen wieder an ihrer Beziehung. Anfang dieses Jahres zeigte sich auch, wie sehr die Sängerin ihre Söhne bei deren eigenen beruflichen Schritten unterstützt.

Preston und Jayden gaben bei der Frühjahr/Sommer-2027-Herrenmodenschau von Vetements während der Paris Men’s Fashion Week ihr Laufstegdebüt. Im Gespräch mit der US-Ausgabe der ‚Vogue‘ erzählte Jayden, dass seine Mutter vor dem Auftritt sehr nervös gewesen sei. „Sie hat einfach auf uns aufgepasst und sichergestellt, dass das wirklich das war, was wir machen wollten“, sagte er. Spears sei zwar nicht persönlich in Paris dabei gewesen, habe ihnen aber Blumen ins Hotel schicken lassen und sich immer wieder telefonisch und per Nachricht gemeldet. Diese Unterstützung habe ihnen kurz vor dem Auftritt viel bedeutet. Große Ratschläge habe ihre Mutter allerdings nicht erteilt. Stattdessen habe sie ihnen vor allem Selbstvertrauen vermittelt. „Sie meinte so: ‚Ja, ihr Jungs seid meine Söhne. Ihr schafft das'“, erinnerte sich Jayden.

Auch für die Brüder selbst war es wichtig, ihr Laufstegdebüt gemeinsam zu erleben. Kurz bevor sie hinausgehen mussten, hätten sie sich lediglich angesehen und zugenickt. „Ich wäre wirklich völlig fertig gewesen, wenn Preston das nicht gemeinsam mit mir gemacht hätte“, sagte Jayden.