Stars Britney Spears: Sie gab die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihren Söhnen nie auf

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 09:00 Uhr

Britney Spears soll „die Hoffnung auf ein Wiedersehen“ mit ihren Söhnen „nie aufgegeben“ haben.

Der 42-jährige Popstar, die mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline die Kinder Sean (19) und Jayden (18) großzieht, hat sich von ihrer Familie weitgehend entfremdet, seitdem die von ihrer Familie verwaltete Vormundschaft im November 2021 beendet wurde.

Nachdem die Künstlerin Berichten zufolge ihren jüngsten Sohn wieder gesehen haben soll, hat ein Insider jetzt darauf bestanden, dass Britney „nie aufgehört hat, ihre Kinder zu lieben“. Ein Insider verriet gegenüber ,PageSix‘: „Es machte sie so glücklich, Zeit zu zweit zu verbringen und einfach abzuhängen. Für sie wurde damit wirklich ein Traum wahr. Obwohl sie so lange getrennt waren, hat Britney nie aufgehört, ihre Jungs zu lieben, und sie hat die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihnen nie aufgegeben. Jayden zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wiederzusehen, ist wunderbar für Britney gewesen.“ Die ,…Baby One More Time‘-Sängerin hatte sich im Jahr 2007 nach drei Jahren Ehe von Kevin getrennt, wobei er das alleinige Sorgerecht für die Kinder bekam, weil sie eine Reihe persönlicher Probleme hatte, die zu der Vormundschaft führten. Kevin ist mit Victoria Prince verheiratet und hat den 13-jährigen Jordan sowie die 10-jährige Peyton bei sich. Sie leben zusammen auf Hawaii, aber seine Anwälte hatten zuvor behauptet, dass sein Mandant keine Ahnung von der angeblichen Wiedervereinigung gehabt habe.