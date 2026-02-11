Stars Britney Spears verkauft Musikkatalog

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 09:00 Uhr

Britney Spears hat ihren Musikkatalog verkauft.

Die ‚Toxic‘-Interpretin hat einem als „bahnbrechend“ beschriebenen Deal mit dem Musikverlag ‚Primary Wave‘ zugestimmt, der „ihren Eigentumsanteil“ an ihren Songs umfasst, darunter Titel wie ‚…Baby One More Time‘, ‚Gimme More‘, ‚I’m a Slave 4 U‘, ‚Lucky‘, ‚Sometimes‘ und ‚Stronger‘. Laut von ‚TMZ‘ eingesehenen Rechtsdokumenten stimmte Britney dem Deal am 30. Dezember zu. Zwar wurde nicht angegeben, für welchen Betrag sie ihren Katalog verkauft hat, doch Quellen zufolge soll sich die Summe in einer ähnlichen Größenordnung bewegen wie die 200-Millionen-Dollar-Vereinbarung, die Justin Bieber bei seinem Musikverkauf erzielte.

Vermutlich umfasst der Deal Britneys Künstler-Tantiemen und Verlagsrechte. Das Branchenmagazin ‚Variety‘ vermutete jedoch, dass ihre Namens- und Bildrechte (NIL-Rechte) wahrscheinlich nicht enthalten sind – es sei denn, der Verkaufspreis lag deutlich über der von ‚TMZ‘ geschätzten Summe. Die 44-jährige Sängerin soll mit dem Verkauf zufrieden sein und dies gefeiert haben, indem sie Zeit mit ihren Söhnen verbrachte.

Im vergangenen Monat kündigte Britney an, „niemals wieder in den USA aufzutreten“. In einem Instagram-Post erklärte sie: „Ich werde aus äußerst sensiblen Gründen nie wieder in den USA auftreten, aber ich hoffe, sehr bald auf einem Hocker zu sitzen, mit einer roten Rose im Haar, zu einem Dutt gebunden, und mit meinem Sohn aufzutreten … im Vereinigten Königreich und in AUSTRALIEN.“ Britney ist Mutter von zwei Söhnen, Jayden (19) und Preston (20), aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline. In dem Beitrag verriet sie jedoch nicht, auf welchen ihrer Söhne sie sich bezog.