Stars Britney Spears: Warnung an ihre Fans

Britney Spears - September 2024 - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2024, 14:01 Uhr

Die Popikone hat ihre Fangemeinde dazu aufgefordert, nett miteinander umzugehen.

Britney Spears hat ihre Fans dazu aufgefordert, nett zueinander zu sein.

Die 42-jährige Popikone meldete sich am Mittwoch (04. September) in den frühen Morgenstunden auf Social Media zu Wort, um erneut ein Video ihrer Tanzroutinen zu teilen. Ihren Followern gab Britney dabei eine eindrückliche Botschaft mit auf den Weg. Unter ihren Instagram-Clip schrieb sie: „Sorry, das musste einfach sein! Es fühlt sich einfach menschlicher an, deshalb kommt es bei den Leuten an! Fangen wir an uns auszutauschen? Bleibt jetzt nett, Leute! Es ist unter der Woche, also geht früh ins Bett und bereitet das Mittagessen vor, denn eure Kinder müssen essen! Mein Wort der Woche ist ‚benachbart‘!“

Die ‚Toxic‘-Interpretin, die mit ihren Söhnen Sean (18) und Jayden (17) aus der Ehe mit Kevin Federline nur noch sporadisch Kontakt hat, ging nicht weiter darauf ein, was sie mit ihrem Beitrag gemeint haben könnte. Erst vor wenigen Tagen hatte die legendäre Sängerin jedoch angedeutet, dass sie aktuell an einem musikalischen Filmprojekt über ihr Leben arbeite. In Bezug auf die geplante Produktion gab sie preis: „Das Projekt, das ich vielleicht mache, ist keine Biopic-Geschichte. Es ist ein fiktives Musical, in dem ich eine sehr intelligente Rolle spiele!“