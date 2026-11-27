Stars Brooke Hogan über den Verlust ihres Vaters Hulk Hogan: ‚Keine Tochter möchte ohne ihren Papa sein‘

Brooke and Hulk Hogan at Z100's 2006 Jingle Ball at Madison Square Garden in New York City - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 10:00 Uhr

Brooke Hogan hat über ihr Leben nach dem Tod ihres Vaters Hulk Hogan gesprochen.

Brooke Hogan fällt der Verlust ihres Vaters Hulk Hogan besonders schwer, weil sie immer wieder an all die Erlebnisse denkt, die sie nicht mehr mit ihm haben wird.

In einer emotionalen Botschaft zum Thanksgiving-Fest schilderte die 38-Jährige, wie sehr sie der Tod des Wrestling-Stars noch immer mitnimmt. Hulk Hogan starb im Juli 2025 im Alter von 71 Jahren. Die Beziehung zwischen Vater und Tochter war in den letzten Jahren seines Lebens von Entfremdung geprägt. Brooke beschäftigt sich inzwischen nicht nur mit den gemeinsamen Erinnerungen, sondern auch mit den Momenten, die ihnen in der Zukunft verwehrt bleiben.

In ihrem Instagram-Beitrag offenbarte sie: „Es ist eine seltsame Sache: Nostalgie in umgekehrter Richtung. Die Sehnsucht nach Momenten irgendwo in der Zukunft, die sich beinahe so vertraut anfühlen wie Erinnerungen.“ Besonders schmerzlich sei für sie der Gedanke an künftige Familienfeiern, bei denen ihr Vater fehlen werde. Sie vermisse bereits jetzt die Vorstellung, wie er nach zu viel Pekannusskuchen auf ihrem Sofa einschlafe, umgeben von der kleinen Familie, die aus seiner eigenen hervorgegangen sei. „Ich stelle mir vor, wie sich unsere Beziehung weiterentwickelt hätte, während ich älter werde“, ergänzte Brooke.

Die Umstände einer Beziehung spiegelten nicht zwangsläufig die Liebe wider, die zwischen zwei Menschen bestehe, betonte die US-Amerikanerin. „Das Leben und der unehrliche Einfluss anderer können zwei Herzen voneinander entfernen, die eigentlich nie dazu bestimmt waren, getrennt zu sein. Davon werde ich mich nicht abbringen lassen. Keine Tochter möchte ohne ihren Papa sein“, stellte Brooke klar.

Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin erklärte außerdem, dass Trauer nicht nur in der Vergangenheit existiere. „Trauer erstreckt sich in beide Richtungen. Sie lebt in den Erinnerungen, die hinter einem liegen, aber auch in dem Leben, das sich vor einem entfaltet“, schilderte sie. Je mehr schöne Lebensabschnitte noch vor einem lägen, desto mehr Gelegenheiten gebe es, einen geliebten Menschen zu vermissen. „Ich habe noch so viel Leben vor mir, und ich glaube, genau deshalb spüre ich seine Abwesenheit so sehr“, gestand sie.