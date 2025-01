Im Mai wird sie 60 Jahre Brooke Shields fühlt sich im Alter selbstsicherer

Brooke Shields pfeift heute auf die Meinung anderer. (rho/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 23:46 Uhr

In einem neuen Interview zu ihrem Buch "Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old" spricht die Schauspielerin über das Altern und betont, dass es ihr heute egal ist, was andere denken.

Umso näher sie ihrem 60. Geburtstag kommt, desto selbstsicherer wird Brooke Shields. Die 59-jährige Schauspielerin hat sich mit dem amerikanischen Magazin "Us Weekly" über die Vorteile des Alterns unterhalten.

Am 31. Mai feiert sie ihren 60. Geburtstag, doch einschüchtern lässt sich der Kult-Star aus "Die blaue Lagune" davon nicht. Im Gegenteil: "Je mehr von mir erwartet wird, dass ich unsichtbar bin, keine Forderungen stelle oder verblasse, damit ich als eine bestimmte (sprich: jüngere) Version von Brooke Shields in der Zeit eingefroren werden kann, desto mehr beabsichtige ich, aufrecht zu stehen und Platz einzunehmen als die Frau, die ich jetzt bin", schreibt sie in ihrem neuen Buch "Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old: Thoughts on Aging as a Woman" (dt. Brooke Shields ist es nicht gestattet, alt zu werden: Gedanken über Altern als Frau), das am 14. Januar veröffentlicht wird. Auf Instagram postete sie bereits das Buchcover.

Über das Buch sprach sie mit "Us Weekly" und berichtete stolz, wie ihr Selbstvertrauen und ihre Freude mit ihrem Alter wuchsen – trotz widriger Bedingungen: "Ich begann zu bemerken, dass äußere Wahrnehmungen nicht mit meinem inneren Selbstgefühl übereinzustimmen schienen. Meine Branche hat mich nicht mehr mit dem gleichen Enthusiasmus empfangen, den ich erwartet hatte. Die Stimmung von Casting-Agenten und Produzenten, aber auch von meinen Fans, war mehr: Man müsste doch die Zeit anhalten… sie vielleicht sogar umkehren."

"Ich wurde übersehen"

Shields schreibt, dass sie "genau in dem Moment übersehen wurde, in dem ich mich in meiner Blütezeit fühlte". "Ja, [das Altern] hat die Nachteile, aber wir jagen nicht mehr etwas nach", sagte sie im Interview. "Wir müssen in diesem Alter Babys bekommen, in jenem Alter müssen heiraten, das College beenden. Es gibt so viele Jahrzehnte, in denen wir nur versuchen, zur nächsten Stufe zu gelangen." Damit sei jetzt Schluss.

Sobald dieser Druck nachlasse, seien ältere Frauen besser in der Lage, sie selbst zu sein: "Wir können Grenzen überschreiten, wenn wir uns durch die Welt bewegen, ohne die wachsamen Augen von, nun ja, allen."

"Es ist mir verflucht egal, ob mich jemand nicht mehr mag"

Die Schauspielerin wagte etwas Neues und gründete Commence Haircare, eine Haarpflegemarke für Frauen über 40. "Ich sehe mich jetzt bei Commence, und ich habe nie danach gestrebt, in einer solchen Position zu sein. Ich denke an den Zoom, den ich heute Morgen mit einem unserer Investoren hatte, und wie klar ich war; und daran, dass ich eine Stunde zuvor noch in Therapie war", erzählt sie offen. Und wie sie noch ihre zwei erwachsenen Töchter "steuere" oder ihrem Ehemann Chris Henchy (60) "durch etwas hindurchhelfe".

"Und man sieht einfach all diese verschiedenen Speichen des Rades einer Frau, wissen Sie?", fährt sie fort. "Das macht mich stolz, dann ist es mir verflucht egal, ob mich jemand nicht mehr mag. Ich meine, ja, man bekommt einen kleinen Stich, aber ich lehne mich zurück und denke: Ich weiß nicht einmal, ob ich dich respektiere, also warum sollte ich mir so viele Gedanken darüber machen, ob du mich magst?"