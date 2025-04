Stars Bryan Adams bekam seine erste richtige Gitarre nach dem Summer of ’69

Bryan Adams - Motorpoint Arena Nottingham 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 09:00 Uhr

Der 65-jährige Musiker erinnert sich gerne an den Sommer aus seinem bekanntesten Song zurück.

Nach dem legendären Summer of ’69 erhielt Bryan Adams seine erste sechssaitige Gitarre.

Der 65-jährige Musiker veröffentlichte seinen wohl bekanntesten Hit im Jahr 1985 im Alter von 26 Jahren. Im Song singt Adams davon, dass er im Sommer 1969 seine erste richtige Gitarre bekam, die aus einem billigen Laden stammte. Nun gibt der Singer-Songwriter zu, dass nicht alle Details aus seinem berühmtesten Lied genau der Wahrheit entsprechen. Im Podcast ‚I Never Thought It Would Happen‘ berichtet Adams über den Kauf seiner ersten Gitarre: „Ich sagte meinem Onkel, dass ich eine E-Gitarre kaufen wollte und er nahm mich mit zum Musikladen in Reading und ich habe diese E-Gitarre immer noch. Es ist ein italienisches Ding… eine Nachbildung einer Stratocaster.“

Die Gitarre erhielt Adams im Alter von zwölf Jahren, als er seinen Onkel in der englischen Stadt Reading besuchte. Im Sommer 69 wäre der Star dagegen erst zehn Jahre alt gewesen. Aufgrund der beruflichen Verpflichtungen seines Vaters zog Adams als Kind oft um, weshalb er unter anderem auch ein Jahr in Israel verbrachte. Dort lieh er die Gitarre einem Nachbarn, der sie Jahre später überraschend zurück zu ihrem ursprünglichen Besitzer nach Kanada schickte.