Stars Brooke Shields: Mit 59 fühlt sie sich vom Beauty-Wahn befreit

Bang Showbiz | 15.02.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin hat eine neue Einstellung zum Thema Schönheit gewonnen.

Brooke Shields ist nicht daran interessiert, „der Schönheit nachzujagen“.

Die 59-jährige Schauspielerin enthüllt, dass sie sich selbst nicht mehr so „verurteilt“ wie in jüngeren Jahren. Mittlerweile habe sie gelernt, ihren Körper so anzunehmen, wie er ist.

Der Hollywood-Star erzählt gegenüber dem ‚HELLO!‘-Magazin: „Es ist ein anderes Zeitalter als früher. Es geht nicht mehr darum, der Schönheit nachzujagen. Es gibt jetzt andere Möglichkeiten für Frauen in ihren 40ern, 50ern und 60ern.“

Brooke ergänzt: „Ja, ich will gut aussehen und gesund sein – ich sage immer, ich wünschte, alles wäre ein bisschen höher und ein bisschen straffer. Aber ich habe jede Linie in meinem Gesicht verdient. Es ist befreiend, nicht mehr durch die Biologie gebunden zu sein.“

In ihren jüngeren Jahren zerbrach sich die ‚Die blaue Lagune‘-Darstellerin ständig den Kopf über ihr Aussehen. Mittlerweile geht sie ganz anders mit dem Thema Schönheit um. „Ich vergebe mir jetzt mehr. Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mir verziehen, dass ich nicht mehr so viel Wert auf die Dinge lege wie früher. Ich verurteile mich selbst nicht mehr so sehr wie früher“, erklärt sie.

Außerdem vergleiche sich Brooke nicht mehr mit anderen Frauen. „Ich habe mir verziehen, dass ich nicht auf eine bestimmte Art und Weise aussehe oder einen bestimmten Körpertyp habe, wie es unsere Gesellschaft so oft verlangt“, fügt sie hinzu.