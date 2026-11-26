Stars Brooklyn Beckham gibt 171 Dollar für Käse für Thanksgiving-Essen aus

Brooklyn Beckham at The Cheese Store - ONE USE Instagram - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 18:00 Uhr

Brooklyn Beckham hat bei den Vorbereitungen für sein erstes selbst gekochtes Thanksgiving-Dinner mehr als 171 Dollar für Käse ausgegeben.

Der 27-jährige angehende Koch wird während der Feiertage für acht Personen kochen und besuchte das in den sozialen Medien bekannt gewordene Käsefachgeschäft The Cheese Store in Beverly Hills, um Zutaten für seine Mac and Cheese zu kaufen. In einem vom Geschäft veröffentlichten Video verriet der Verkäufer, dass sich die Rechnung auf 171,75 Dollar belief, und scherzte: „Ich verspreche, er hat bezahlt, hier gibt es nichts umsonst!“ Brooklyn erklärte: „Ich bereite zum allerersten Mal ein Thanksgiving-Essen zu, also bin ich in mein Lieblingsgeschäft gekommen, um die Zutaten für die Mac and Cheese zu besorgen.“

Der Käsehändler empfahl ihm unter anderem einen milden Fontina aus den Bergen Norditaliens als Grundlage für seine Käsemischung. Dieser solle für eine cremige Konsistenz sorgen. Außerdem präsentierte er Brooklyn einen sieben Jahre gereiften Cheddar aus Québec, den dieser bereits zuvor gekauft hatte, einen 15 Jahre gereiften Beemster-Cheddar sowie einen niederländischen Gouda zum Darüberstreuen. Brooklyn, der nach eigenen Angaben den ganzen Tag in dem Geschäft verbringen könnte, entschied sich schließlich für alle angebotenen Sorten. „Ich kann mich nicht entscheiden, und wenn ich den Käse nicht hineingebe, serviere ich ihn einfach dazu. Käse und Wein – das ist mein Allerliebstes.“

Auch über die Zubereitung seines Thanksgiving-Truthahns sprach der älteste Sohn von David und Victoria Beckham: „Ich lege ihn in eine Bierlake mit Guinness ein, stehe dann ganz früh auf und gare ihn langsam im Ofen.“ Als Beilagen plant er Süßkartoffeln mit Marshmallows, das Lieblingsgericht seiner Ehefrau Nicola, weitere Kartoffelgerichte sowie eine Füllung für den Truthahn. Bei Letzterer sei er sich allerdings noch unsicher. „Es ist das erste Mal, dass ich ein Thanksgiving-Essen koche, und ich bin ein bisschen nervös.“

Brooklyn verbringt die Feiertage mit Nicola und deren Familie, nachdem er sich im Zuge eines anhaltenden Familienstreits von seinen Eltern Sir David und Victoria Beckham sowie seinen Geschwistern Cruz, Romeo und Harper entfremdet hat. Im Januar hatte er mit der Behauptung für Aufsehen gesorgt, seine Eltern hätten sein gesamtes Leben kontrolliert und versucht, seine Ehe zu zerstören. In einer ausführlichen Stellungnahme auf Instagram erklärte er, jahrelang geschwiegen zu haben, um die familiären Angelegenheiten privat zu halten. Da seine Eltern und deren Team jedoch weiterhin an die Presse herangetreten seien, habe er sich gezwungen gesehen, öffentlich Stellung zu beziehen. „Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein“, schrieb Brooklyn. Seinen Eltern warf er vor, die mediale Berichterstattung über die Familie zu kontrollieren und mit inszenierten Social-Media-Beiträgen sowie falschen Beziehungen eine Fassade aufrechtzuerhalten. Zuletzt habe er selbst erlebt, wie weit sie dafür gehen würden. „Aber ich glaube, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt.“