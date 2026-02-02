Stars Brooklyn Beckham und Nicola Peltz halten ‚magische‘ Vollmond-Zeremonie ab

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz - Lola Premiere 2024 - Avalon - Jan 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 18:00 Uhr

Brooklyn Beckham und seine Ehefrau Nicola Peltz haben am Wochenende eine „magische“ Kristall-Zeremonie zum Vollmond abgehalten.

Diesen öffentlichen Moment der Verbundenheit haben sie nun nur wenige Wochen nach Brooklyns explosivem Statement über seine berühmte Familie geteilt. Der 26-jährige Hobby-Koch repostete am Sonntag (1. Februar) einen Beitrag seiner 31-jährigen Ehefrau auf Instagram, der das Paar dabei zeigt, wie es gemeinsam mehrere Kristalle in den Händen hält. Nicola kommentierte das Bild mit den schlichten Worten: „Magischer Vollmond“, während Brooklyn den Post kommentarlos teilte.

Der ruhige, spirituell angehauchte Beitrag steht in starkem Kontrast zu den dramatischen Ereignissen der vergangenen Wochen. Erst im Januar hatte Brooklyn eine ausführliche Erklärung veröffentlicht, in der er scharfe Vorwürfe gegen seine Eltern, David Beckham und Victoria Beckham, erhob und erklärte, er wolle sich derzeit nicht mit seiner Familie versöhnen. In dem Statement warf Brooklyn seinen Eltern unter anderem vor, über Jahre hinweg versucht zu haben, die öffentliche Darstellung familiärer Konflikte zu kontrollieren. Besonders schwer wogen seine Anschuldigungen, seine Ehefrau sei von seiner Familie wiederholt respektlos behandelt worden. Zudem behauptete er, seine Mutter habe bei der Hochzeit 2022 den ersten Tanz „an sich gerissen“ und es habe Spannungen rund um das geplante Brautkleid gegeben.

Brooklyn schrieb, er habe „den größten Teil seines Lebens kontrolliert“ verbracht und stehe nun erstmals bewusst für sich selbst ein. Weiter erklärte er, dass er und Nicola ein Leben abseits von öffentlichem Druck, Imagepflege und medialer Inszenierung führen wollten. „Brand Beckham kommt zuerst“, lautete einer der schärfsten Vorwürfe in seiner Erklärung.

Während sich David und Victoria Beckham bislang nicht direkt zu Brooklyns Vorwürfen geäußert haben, mehren sich Berichte aus dem Umfeld der Familie, wonach die Fronten weiterhin verhärtet sind. Ob und wann es zu einer Annäherung kommen könnte, bleibt offen.