Stars David und Victoria Beckham brechen Schweigen im Streit mit Sohn Brooklyn

Beckhams - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2026, 19:00 Uhr

Sir David Beckham und seine Ehefrau Victoria haben ihrem entfremdeten Sohn Brooklyn zum 27. Geburtstag gratuliert.

Während der Familienstreit weiter eskaliert, schickten die besorgten Eltern ihrem Sohn auf Instagram Glückwünsche – sechs Wochen nachdem Brooklyn, der inzwischen mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) in den Vereinigten Staaten lebt, auf der Plattform eine ausführliche Erklärung veröffentlicht hatte, in der er ankündigte, den Kontakt zu seiner Familie abzubrechen.

David (50) markierte Brooklyns 27. Geburtstag trotzdem, indem er zwei Kinderfotos seines Sohnes teilte. Mit dem Spitznamen, den er seit Jahren für ihn verwendet, schrieb der ehemalige Fußballer dazu: „27 heute. Happy Birthday Bust. Wir lieben dich x.“ Wenige Minuten später veröffentlichte Victoria (51) dasselbe Bild wie ihr Ehemann sowie ein weiteres Foto, auf dem sie lachend mit ihrem Sohn zu sehen ist. Victoria schrieb: „Happy birthday Brooklyn, wir lieben dich so sehr.“ Brooklyns jüngerer Bruder Romeo Beckham (23) gedachte des Tages ebenfalls online und teilte am Mittwochnachmittag (4. März) ein Kindheitsfoto der beiden – allerdings ohne Bildunterschrift.

In seinem sechsseitigen Statement hatte Brooklyn seinen Eltern vorgeworfen, sich in seine Ehe einzumischen und ihr öffentliches Image über private Beziehungen zu stellen. Der Streit spielt sich größtenteils öffentlich ab. Brooklyn fehlte bei mehreren jüngsten Familienereignissen – darunter bei den Feierlichkeiten zu Davids 50. Geburtstag und bei der Investitur des Fußballers im November in Windsor Castle. Auch in Victorias jüngster Netflix-Dokuserie tauchte er nicht auf. In seiner wütenden Instagram-Erklärung im Januar hatte Brooklyn geschrieben: „Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Narrative über unsere Familie in der Presse kontrolliert.“ Er fuhr fort: „Die performativen Social-Media-Posts, Familienveranstaltungen und unechten Beziehungen waren ein fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde.“