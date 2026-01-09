Stars Bruce Willis: Großer Fan von Neil Diamond

Bang Showbiz | 09.01.2026, 11:00 Uhr

Bruce Willis veranstaltete während seiner Ehe mit Demi Moore regelmäßig „Neil Diamond-Tage“.

Die ‚Substance‘-Schauspielerin sprach am Mittwoch (07. Januar) bei einer Vorführung des neuen Diamond-Films ‚Song Sung Blue‘ mit Kate Hudson und Hugh Jackman in Los Angeles über die Liebe ihres ehemaligen Partners zur Musik des Sängers und verriet, dass Willis regelmäßig Diamonds Hits lautstark spielte.

Laut der Zeitung ‚The Daily Mail‘ sagte Moore: „Persönlich mochte Bruce Neil Diamond sehr. Als wir gerade zusammen waren, spielte er eines Tages Neil Diamond laut. Ich fragte: ‚Was machst du da?‘ Er antwortete: ‚Es ist Neil-Diamond-Tag!‘ Und er spielte den ganzen Tag lang Neil. Das machte er jahrelang so. Er war ein großer Neil-Fan. Und ich bin es auch!“ Moore machte diese Enthüllung während eines Gesprächs mit ‚Song Sung Blue‘-Star Kate bei der Vorführung im Soho House vor einem mit Stars gespickten Publikum, zu dem auch Leonardo DiCaprio und Al Pacino gehörten.

Moore war von 1987 bis 2000 mit dem Bruce Willis verheiratet und sie sind Eltern von drei erwachsenen Töchtern, Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31). Wilis heiratete später Emma Heming, mit der er zwei Töchter hat, Mabel (13) und Evelyn (11). Der Schauspieler hat sich aus Hollywood zurückgezogen, da er an frontotemporaler Demenz leidet, und Heming hat offen darüber gesprochen, wie sich ihr Leben seit der niederschmetternden Diagnose verändert hat.

Kürzlich erklärte sie, dass die Weihnachtszeit eine Herausforderung sei, da Bruce es in der Vergangenheit geliebt habe, im „Mittelpunkt“ der Feierlichkeiten zu stehen.