Stars Bruno Mars gibt Tod seines Vaters Peter Hernandez im Alter von 74 Jahren bekannt

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Bang Showbiz | 20.11.2026, 10:00 Uhr

Sänger Bruno Mars hat seinem verstorbenen Vater Peter Hernandez auf Instagram einen bewegenden Tribut gezollt.

Bruno Mars muss einen schweren Verlust verkraften: Sein Vater Peter Hernandez ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der Sänger teilte die traurige Nachricht auf Instagram und erinnerte mit bewegenden Worten an den Mann, der seine Liebe zur Musik entscheidend geprägt hatte. Wie sehr sein Vater sein Leben und seine Karriere beeinflusst hat, machte Bruno in dem persönlichen Abschied deutlich. „Letzte Woche konnte ich meinen Vater ein letztes Mal umarmen“, schrieb der 41-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Peter Gene Hernandez heißt. Sein Vater habe ihm alles beigebracht, was er wisse, insbesondere wenn es um Musik gehe.

Er habe seine vier Schwestern, seinen Bruder und ihn großgezogen. „In meinen Augen war er der beste Vater der Welt. Ich werde ihn jeden Tag vermissen, bis wir uns wiedersehen. Ich liebe dich, Papa. Küss Mama dort oben von mir“, erklärte der ‚Uptown Funk‘-Interpret. Zu seinem Beitrag veröffentlichte der Musiker mehrere Fotos seines Vaters, darunter auch eine Aufnahme, auf der die beiden sich umarmen.

Peter Hernandez wurde in Brooklyn geboren und war als lateinamerikanischer Percussionist tätig. Später zog er nach Honolulu auf Hawaii, wo er seine Kinder schon früh mit der Unterhaltungsbranche vertraut machte. Neben Auftritten in lokalen Bands organisierte er eine musikalische Familienshow in Waikiki. Dabei ermutigte er Bruno bereits im Kleinkindalter, selbst auf der Bühne zu stehen. Auch beim Start seiner Karriere spielte Peter eine wichtige Rolle: Er unterstützte seinen Sohn dabei, als Miniatur-Imitator von Elvis Presley aufzutreten.

Inzwischen zählt Bruno Mars zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation und wurde bereits 16-mal mit einem Grammy ausgezeichnet. In seinem Abschieds-Post erinnerte Bruno auch an seine verstorbene Mutter Bernadette San Pedro Bayot. Die Sängerin und Hula-Tänzerin starb im Juni 2013 im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Hirnaneurysmas. Insgesamt zogen Peter und Bernadette sechs Kinder groß. Zu Brunos Geschwistern gehören sein Bruder Eric Hernandez sowie seine vier Schwestern Presley, Jaime, Tiara und Tahiti. Letztere standen früher gemeinsam als Gesangsgruppe The Lylas auf der Bühne.