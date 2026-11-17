Musik Rosalía feiert zehn Grammy-Nominierungen mit Champagnerdusche

Rosalia - Billboard Women in Music 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 14:00 Uhr

Rosalía feiert zehn Grammy-Nominierungen mit Champagnerdusche.

Rosalía kann ihr Glück kaum fassen: Bei den Grammy Awards 2027 ist die spanische Sängerin mit ihrem Album ‚LUX‘ gleich zehnmal nominiert worden.

Um diesen Erfolg gebührend zu feiern, gönnte sich die 33-Jährige eine ausgelassene Champagnerdusche. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der kommenden Preisverleihung. Nur RAYE kann mit elf Nominierungen eine noch bessere Bilanz vorweisen.

Nachdem die Nominierungen am Montag (16. November) bekannt gegeben worden waren, veröffentlichte Rosalía auf Instagram ein Video ihrer Feier. Darin spritzt sie den Schaumwein aus einer Flasche und lässt ihrer Begeisterung freien Lauf. Dazu schrieb sie überschwänglich: „Zehn Nominierungen für ‚LUX‘!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAA“.

Besonders erfreulich dürfte für die Musikerin sein, dass ihr Album in der prestigeträchtigen Kategorie Album des Jahres vertreten ist. Dort muss sich ‚LUX‘ gegen namhafte Konkurrenz behaupten. Zu den Mitbewerbern gehören Olivia Dean mit ‚The Art of Loving‘, Olivia Rodrigo mit ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘, Taylor Swift mit ‚The Life of a Showgirl‘ und Bruno Mars mit ‚The Romantic‘. Ebenfalls nominiert sind Ella Langley mit ‚Dandelion‘, Phoebe Bridgers mit ‚Lost Weekend‘ und RAYE mit ‚THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE‘.

Neben der Nominierung für das Album des Jahres darf Rosalía auf weitere Preise hoffen. Ihr Song ‚Berghain‘, den sie gemeinsam mit Björk und Yves Tumor aufgenommen hat, ist sowohl für den Song des Jahres als auch für die Aufnahme des Jahres und das beste Musikvideo nominiert. Hinzu kommen Nominierungen in den Kategorien Bestes alternatives Musikalbum, Beste alternative Darbietung für ‚Reliquia‘, Bester lateinamerikanischer Song für ‚La Perla‘, Bestes technisch produziertes Album sowie Beste Pop-Solodarbietung für ‚Sauvignon Blanc‘.

Die Grammy-Erfolge folgen nur wenige Tage auf einen weiteren Triumph. Bei den diesjährigen Latin Grammy Awards hatte Rosalía gleich fünf Auszeichnungen gewonnen, darunter ebenfalls den Preis für das Album des Jahres. Diesen hatte sie bereits 2019 mit ‚El Mal Querer‘ und 2022 mit ‚Motomami‘ erhalten.