Musik BTS: Songwriter ziehen Urheberrechtsklage gegen Hit ‚Swim‘ zurück

BTS band in Mexico City May 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 18:00 Uhr

Eine Klage wegen des Chart-Hits ‚Swim‘ von BTS ist beendet worden, nachdem die Songwriter hinter dem Verfahren beantragt hatten, den Rechtsstreit einzustellen.

Die im Juli gegen das Label der Gruppe und mehrere am Song beteiligte Autoren eingereichte Klage behauptete, die Comeback-Single der K-Pop-Stars habe Elemente aus einer unveröffentlichten Demo mit demselben Titel übernommen.

Laut ‚Billboard‘ haben die drei Kläger inzwischen jedoch beantragt, das Verfahren vollständig einzustellen. Steve Cooper, Jon Sandler und Greylyn Johnson hatten ursprünglich behauptet, ihre im März 2025 fertiggestellte Version von ‚Swim‘ weise erhebliche Ähnlichkeiten mit dem BTS-Song auf, der ein Jahr später als erste Single des Albums ‚ARIRANG‘ erschien. Die Autoren erklärten, ihre Demo sei vor der Aufnahme durch BTS an Kontakte in der Musikbranche weitergegeben worden und könnte so Mitglieder des Kreativteams hinter dem Chart-Hit erreicht haben. In ihrer Klageschrift verwiesen sie außerdem auf die Ergebnisse eines forensischen Musikwissenschaftlers, der Hinweise darauf gefunden hatte, dass Elemente zwischen den beiden Aufnahmen kopiert worden seien.

Die Klage richtete sich gegen HYBE, HYBE America, BIGHIT MUSIC und mehrere beteiligte Songwriter, darunter OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder. Die BTS-Mitglieder selbst wurden nicht als Beklagte genannt.

‚Swim‘ wurde nach seiner Veröffentlichung im März 2026 sofort ein Erfolg und stieg auf Platz eins der Billboard Hot 100 ein. Als die Vorwürfe erstmals aufkamen, wies BIGHIT MUSIC sie zurück und betonte, der Song sei unabhängig entstanden. „Die Behauptungen in der Klage sind einseitig und unbegründet“, erklärte das Unternehmen. Bei ‚SWIM‘ handele es sich um eine eigenständige Schöpfung, die man mit den entsprechenden rechtlichen Mitteln verteidigen werde.

Ein Grund für die überraschende Einstellung des Verfahrens wurde bislang nicht genannt. Unklar bleibt, ob die Parteien vor der Rücknahme der Klage hinter verschlossenen Türen eine Einigung erzielt haben.

BTS erreichten kürzlich einen weiteren gewaltigen Meilenstein: ‚ARIRANG‘ überschritt auf Spotify offiziell die Marke von fünf Milliarden Streams. Das Label der K-Pop-Gruppe bestätigte den Erfolg im Oktober und markierte damit einen weiteren Rekord beim Comeback der Band im Jahr 2026. Laut BIGHIT MUSIC ist ‚ARIRANG‘ inzwischen das meistgestreamte Album des Jahres 2026 – und das mit deutlichem Vorsprung. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag es rund zwei Milliarden Streams vor seinem nächsten Konkurrenten, Olivia Rodrigos drittem Album ‚You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love‘, das im Juni erschienen war. Das Label wies außerdem darauf hin, dass Bruno Mars‘ ‚The Romantic‘ und Harry Styles‚ ‚Kiss All the Time. Disco, Occasionally‘, die beide nur wenige Wochen vor ‚ARIRANG‘ erschienen waren, jeweils zwischen einer und zwei Milliarden Streams erreichten.

Jeder Song auf ‚ARIRANG‘ überschritt die Marke von 200 Millionen Streams, während die Leadsingle ‚SWIM‘ mehr als eine Milliarde erreichte. Das am 20. März veröffentlichte Album erzielte bereits am ersten Tag über 110 Millionen Streams und war das erste Album von BTS nach der Wiedervereinigung aller sieben Mitglieder im Anschluss an ihren verpflichtenden Militärdienst.