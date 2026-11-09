Stars Sir Cliff Richard gibt Krebs-Update: ‚Nicht einmal mehr nachweisbar‘

Cliff Richard - Royal Albert Hall 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 10:53 Uhr

Sir Cliff Richard gibt ein Krebs-Update für seine Fans.

Erfreuliche Nachrichten von Sir Cliff Richard: Der britische Sänger hat seinen Prostatakrebs offenbar erfolgreich überwunden.

Bei einer aktuellen Untersuchung konnten die Ärzte die Erkrankung nicht mehr nachweisen. Der 86-Jährige, der 2024 die Diagnose erhalten hatte, befindet sich nach eigenen Angaben weiterhin in Remission. Ganz aufatmen möchte er dennoch nicht: Regelmäßige Kontrolluntersuchungen gehören inzwischen fest zu seinem Alltag. Im Interview mit dem Magazin ‚Hello!‘ schilderte der Musiker, wie der Krebs entdeckt wurde. Bei einer routinemäßigen medizinischen Untersuchung im Rahmen einer Versicherung war vor einer geplanten Tournee ein kleiner Tumor festgestellt worden. Die Diagnose kam für Richard überraschend, doch die Erkrankung befand sich noch in einem frühen Stadium. „Als bei mir Prostatakrebs festgestellt wurde, handelte es sich um einen sehr kleinen Tumor, der frühzeitig entdeckt worden war. Der Arzt meinte, man könne möglicherweise auch zunächst nichts dagegen unternehmen. Da ich allerdings kurz vor einer Tournee stand, wollte ich das Risiko nicht eingehen“, berichtete der Sänger.

Er entschied sich für eine Behandlung und entsprechende Medikamente. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse seien besonders erfreulich ausgefallen: „Als ich vor Kurzem wieder zur Kontrolle ging, sagte man mir, dass überhaupt nichts mehr nachweisbar sei. Jetzt werde ich alle sechs Monate untersucht.“

Richard weiß, dass er bei seiner Diagnose großes Glück hatte. Der Krebs hatte sich noch nicht ausgebreitet. Deshalb möchte er sich künftig auch für eine bessere Früherkennung einsetzen. „Wenn man die Erkrankung früh entdeckt, stehen die Chancen besser“, betonte er. Gleichzeitig sei ihm bewusst, dass sich nicht jeder die entsprechenden Untersuchungen leisten könne. Eine flächendeckende Früherkennung über das britische Gesundheitssystem NHS würde er deshalb ausdrücklich unterstützen.

Seine wiedergewonnene Gesundheit nutzt der Musiker auch für neue musikalische Projekte. Am 27. November erscheint sein Album ‚Only Number Ones‘. Darauf präsentiert er Neuaufnahmen von zwölf Songs, die sich über acht Jahrzehnte hinweg an die Spitze der Charts gespielt haben. Dazu gehören unter anderem ‚Sign of the Times‘ von Harry Styles, ‚Oh, Pretty Woman‘ von Roy Orbison, ‚My Sweet Lord‘ von George Harrison und ‚Return to Sender‘ von Elvis Presley. Große Tourneen schließt Richard inzwischen allerdings aus. Einzelne Konzerte könne er sich durchaus vorstellen, etwa im London Palladium oder in der Royal Albert Hall. Die Strapazen seiner ‚Can’t Stop Me Now‘-Tournee 2025 möchte er jedoch nicht noch einmal erleben. Damals habe er mehr als 50 Stunden im Flugzeug verbracht. Auch das Glastonbury-Festival reizt ihn nicht. Er habe nie wirklich den Wunsch verspürt, dort aufzutreten.