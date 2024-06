Film Bryce Dallas Howard: Neuer ‚Jurassic World‘-Film richtet sich an jüngeres Publikum

Bryce Dallas Howard - February 2024 - Famous - BAFTA Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2024, 18:00 Uhr

Der Star hat die Schauspieler des neuen Films dazu aufgefordert, daran zu denken, dass sich das Franchise an ein jüngeres Publikum richtet.

Bryce Dallas Howard hat die Stars des neuen ‚Jurassic World‘-Films dazu aufgefordert, daran zu denken, dass sich das Franchise an ein jüngeres Publikum richtet.

Das neue Projekt der Dinosaurier-Filmreihe soll im Jahr 2025 in die Kinos kommen, wobei Bryce, die nicht in der Rolle der Claire Dearing zurückkehren wird, Neulinge wie Scarlett Johansson und Jonathan Bailey dazu aufforderte, bei den Dreharbeiten an die Kinder zu denken.

In einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘ verriet der ‚Argylle‘-Star: „Ich würde sagen, das Einzige, was sie wissen, ist es, dass es für Kinder einfach unglaublich bedeutsam ist. Dinosaurier sind eine ganz große Sache und sie sind für viele junge Leute ein besonderes Interesse, und das bleibt bei einigen von uns auch so, wenn wir älter werden. In meinem Schlafzimmer habe ich Tapeten mit Dinosauriern. Ich bin 43. Ich denke also, wenn sie es noch nicht wissen, dann werden sie es sofort sehen und spüren, und es ist eine große Ehre, ein Teil des Dinosaurier-Franchise sein zu können.“ Bryce erwartet, dass der kommende Film mit der talentierten Besetzung und Crew ein Erfolg wird und sagte: „David Koepp hat ihn geschrieben, er hat ‚Jurassic Park‘ geschrieben. Scarlett Johansson ist mit dabei. Gareth Edwards führt die Regie. Er hat ‚Rogue One‘ und ‚Godzilla‘ gedreht. Das wird ein großartiger Film werden. Und deshalb hätte ich keinen Rat für jemanden, der ein Teil dieses Teams ist, denn sie werden es schaffen.“ Howard war zuvor in die Regiearbeit eingestiegen, indem sie Episoden des ‚Star Wars‘-Spin-offs ‚The Mandalorian‘ inszenierte und auch die Möglichkeit ansprach, bei einem ‚Jurassic World‘-Film hinter die Kamera zu treten.