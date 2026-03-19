Stars ‚Buffy‘-Star Sarah Michelle Gellar schmeißt ungeladene Partygäste raus

Freddie Prinze Jr and Sarah Michelle Gellar - July 2024 - The Girl in the Pool premiere - LA -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin war knallhart, als sie ungeladene Gäste bei der Geburtstagsparty ihres Ehemanns Freddie Prinze Jr. entdeckte.

Sarah Michelle Gellar zögerte nicht, ungeladene Gäste von der Geburtstagsparty ihres Ehemanns Freddie Prinze Jr. rauszuwerfen.

Die ‚Buffy‘-Darstellerin feierte Anfang des Monats den 50. Geburtstag ihres Mannes mit einer großen Party. Sarah war jedoch alles andere als begeistert, als sie bemerkte, dass sich zwei Frauen ohne Einladung unter die Gäste gemischt hatten. In der Radiosendung ‚The Morning Mash Up‘ von ‚SiriusXM‘ verriet sie: „Ich habe gerade Freddies 50. Geburtstagsparty geschmissen – und wir hatten Party-Crasher. Das war wirklich lustig. Zuerst waren da diese zwei Mädels, sie standen beim Fotoautomaten an, und ich habe gerade mit jemandem ein Foto gemacht und schaue rüber.“

Die 48-Jährige kenne nicht alle Freunde ihres Mannes, und einige Leute hätten auch Begleitung mitgebracht. „Also habe ich gefragt: ‚Freddie, wer sind die?‘ Und er meinte: ‚Keine Ahnung, das sind deine Freunde'“, schilderte sie. Dabei habe die Schauspielerin gar keine Freunde eingeladen. „Da wurde mir klar, dass sie sich einfach reingeschlichen hatten – also habe ich sie rausgeworfen“, berichtete sie.

Sarah – die mit Freddie die 16-jährige Charlotte und den 13-jährigen Rocky hat – ließ die ungebetenen Gäste anschließend sogar vom Sicherheitspersonal verfolgen, nachdem sie bemerkte, dass diese beim Gehen Geschenktüten mitgenommen hatten. „Sie haben meine richtig schönen Goodie-Bags mitgenommen. Parfums de Marly macht Männerdüfte – wirklich hochwertige Parfums – und sie sind einfach mit zwei Taschen abgehauen“, empörte sich der Star. „Also habe ich die Security hinter ihnen hergeschickt, nach dem Motto: ‚Ich hole die zurück.'“

Doch damit nicht genug: Kurz darauf musste sich Sarah mit weiteren Eindringlingen auseinandersetzen. „Dann hatten wir noch zwei andere, die meinten: ‚Oh, wir sind mit Jen befreundet.‘ Ich sagte: ‚Es gibt keine Jen.‘ Und dann sagten sie: ‚Oh, wir dachten, es wäre eine offene Bar.‘ Ich so: ‚Das habt ihr nicht gedacht'“, erzählte sie.

Ihre Tochter warnte Sarah noch, dass das Ganze auf Social Media viral gehen könnte. Doch die zweifache Mutter betonte, dass sie sich korrekt verhalten habe. „Meine Tochter meinte: ‚Morgen bist du auf TikTok überall zu sehen, wie du Leute rausschmeißt'“, verriet sie. „Ich bin nie unhöflich, aber ich bin bestimmt.“