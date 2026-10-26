Stars Bugs-Bunny-Synchronsprecher Eric Bauza im Alter von 46 Jahren gestorben

Eric Bauza - Forgotten Island premiere - September 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 19:00 Uhr

Der kanadische Synchronsprecher Eric Bauza ist im Alter von 46 Jahren gestorben.

Der Emmy-Preisträger war vor allem als Stimme zahlreicher berühmter Zeichentrickfiguren bekannt, darunter Bugs Bunny und Daffy Duck aus dem ‚Looney Tunes‘-Universum. Seine Familie bestätigte den überraschenden Tod am Montag (26. Oktober) auf ‚Instagram‘.

In der Mitteilung hieß es, Bauza sei „plötzlich verstorben“. Weitere Einzelheiten sollten zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Eine Todesursache nannte die Familie zunächst nicht. Wie das Branchenmagazin ‚Variety‘ anschließend berichtete, starb Bauza am Sonntag in seinem Zuhause an einer hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung. Mit seinem Tod verliert die Animationsbranche einen ihrer bekanntesten Synchronsprecher, der zahlreiche Figuren über viele Jahre hinweg geprägt hatte.

Bauza wurde in der kanadischen Provinz Ontario geboren und war schon als Kind ein begeisterter Fan der ‚Looney Tunes‘. Später wurde es zu seiner beruflichen Aufgabe, einige der bekanntesten Charaktere der Zeichentrickgeschichte zum Leben zu erwecken. Im Film ‚Space Jam: A New Legacy‘ aus dem Jahr 2021 sprach er unter anderem Daffy Duck, Schweinchen Dick, Elmer Fudd und Foghorn Leghorn. Diese Rollen übernahm er später erneut in ‚Coyote vs. Acme‘. In dem 2026 veröffentlichten Film lieh er außerdem Road Runner seine Stimme. Darüber hinaus war Bauza als General Toad in ‚Der Super Mario Bros. Film‘ und ‚The Super Mario Galaxy Movie‘ zu hören. Zwischen 2022 und 2025 wurde er für seine Arbeit mit insgesamt drei Emmy Awards ausgezeichnet.

In früheren Interviews hatte der Synchronsprecher immer wieder betont, welche besondere Bedeutung die ‚Looney Tunes‘ für ihn hatten. Die Figuren seien weltweit verständlich, unabhängig von Sprache oder kulturellem Hintergrund. „‚Looney Tunes‘ überwindet alle Sprach- und Kulturgrenzen“, erklärte er einmal. Der Humor funktioniere überall auf der Welt.

Channing Dungey, Vorsitzende der ‚Warner Bros. Television Group‘ und ‚US Networks‘, würdigte Bauza nach Bekanntwerden seines Todes als außergewöhnlichen Künstler. „Eric Bauza war ein einzigartiges Synchronsprechertalent, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Freude und Lachen schenkte“, erklärte sie. Bauza sei in die Fußstapfen legendärer Sprecher wie Mel Blanc getreten. Für ihn selbst habe es zu den größten Ehren seines Lebens gehört, das Vermächtnis der ‚Looney Tunes‘ fortzuführen.

Auch Chris DeFaria, Produzent von ‚Coyote vs. Acme‘, erinnerte sich gegenüber ‚Variety‘ an die Zusammenarbeit mit Bauza. Besonders beeindruckt habe ihn dessen unermüdlicher Einsatz für den Animationsfilm. Bauza habe nicht nur die bekannten Figuren überzeugend verkörpert, sondern innerhalb einer Branche mit jahrzehntelang etablierten Charakteren auch einen ganz eigenen künstlerischen Platz gefunden. DeFaria erklärte, dass der Synchronsprecher alles verkörpert habe, was die Macher mit ‚Coyote vs. Acme‘ erreichen wollten. Dazu gehöre auch die Botschaft, dass selbst ein scheinbar unbedeutender Einzelner etwas in der Welt verändern könne. Im vergangenen Jahr habe Bauza großen Einfluss auf den Film gehabt und sich zugleich dafür eingesetzt, der Kunst des Synchronsprechens mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.