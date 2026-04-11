Stars Cameron Diaz: Ruhm ist eine Reise

Cameron Diaz - Famous - New York - December 2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2026, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin reflektiert über ihren Erfolg im Filmbusiness.

Cameron Diaz’ Erfahrung mit Ruhm war „eine Reise“.

Die 53-jährige Schauspielerin hat in ihrer Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Im Gespräch über ihre neue Komödie ‚Outcome‘ reflektierte sie über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Berühmtsein. Cameron – die in dem Film an der Seite von Keanu Reeves spielt – verriet gegenüber ‚People‘: „Es ist eine Reise. Ich glaube, für jeden ist es anders. Es sind inzwischen über 30 Jahre. Man setzt sich irgendwie hinein, wie in einen alten Sattel, wisst ihr?“

Die ‚Liebe braucht keine Ferien‘-Darstellerin fügte hinzu: „Man ist darin galoppiert, getrabt, gegangen – und irgendwann findet man seinen Rhythmus und kommt darin zur Ruhe. So funktioniert das einfach. Es ist schwer zu erklären.“ Cameron erklärte, dass ‚Outcome‘ auch die dunklere Seite des Promi-Lebens beleuchtet. „Ich denke auch, dass dieser Film Ruhm in einem sehr interessanten und sehr zugespitzten Licht zeigt“, erläuterte sie. „Jeder glaubt, er möchte berühmt sein, aber das hat seinen Preis.“ Die Komödie sei deshalb auch eine wichtige Warnung.

‚Outcome‘ wurde von Jonah Hill inszeniert, der Cameron kürzlich überschwänglich lobte und behauptete, sie liefere „die beste Leistung ihrer Karriere“ in dem neuen Film. Der preisgekrönte Star schwärmte gegenüber ‚Extra‘: „Cameron ist ein echter Engel, der vom Himmel gefallen ist, und sie ist nicht nur ein ikonischer, klassischer Filmstar. Als sie für ihren Kameratest vor die Linse trat, standen wir alle hinten und dachten: „Wow, wir drehen hier einen richtigen Film.“ Der 42-Jährige bezeichnete die blonde Schönheit außerdem als die „perfekte Freundin und Künstlerin“. Er schätze Camerons Hilfe und Unterstützung sehr.