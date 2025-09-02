Musik Camila Cabello reagiert auf überraschende Fifth Harmony-Reunion – neun Jahre nach ihrem Ausstieg

Camila Cabello - Rabanne - Paris Fashion Week RTW Spring 2025 - Front Row - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin hat auf Instagram auf den gemeinsamen Auftritt iher Ex-Bandkolleginnen reagiert.

Camila Cabello hat Fifth Harmony nach der überraschenden Reunion ihre Unterstützung ausgesprochen.

Die 28-jährige Sängerin war ursprünglich gemeinsam mit Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui und Dinah Jane Teil der Girlgroup, bevor sie 2016 ausstieg, um ihre Solo-Karriere zu starten. Die verbliebenen Mitglieder traten am Sonntag (31. August) bei einer Jonas Brothers-Show in Dallas, Texas, erstmals seit sieben Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne auf. Die ‚Worth It‘-Interpretinnen teilten auf Instagram einen Clip zu ihrem Hit aus dem Jahr 2015. In den Kommentaren reagierte Camila mit vier Herz-Emojis – ein deutliches Zeichen, dass sie ihre ehemaligen Bandkolleginnen noch immer unterstützt.

Im Dezember 2016 bestätigte die Band Camilas Austritt. Die Sängerinnen offenbarten, dass sie von der Entscheidung über Camilas Vertreter erfahren hätten. „Nach viereinhalb Jahren Zusammenarbeit wurden wir über ihre Vertreter darüber informiert, dass Camila beschlossen hat, Fifth Harmony zu verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute“, hieß es in dem Social-Media-Post.

Die Gruppe löste sich zwei Jahre später auf, doch im März dieses Jahres deuteten Brooke und Jane nach Gerüchten über ein mögliches Comeback an, dass eine Reunion bevorstehen könnte. Brooke verriet gegenüber ‚Billboard‘: „Wir werden sehen … wir sind uns noch nicht sicher.“ Jane ergänzte: „Ich liebe es, dass unsere Fans so schöne Erinnerungen wieder aufleben lassen können und ich liebe es, dass unsere Arbeit wieder Anerkennung bekommt. Unsere Musik war damals sehr einflussreich, und ehrlich gesagt wurde sie ein wenig übersehen. Dass sie jetzt wieder auflebt, zeigt einfach, dass unsere Musik für sich selbst spricht.“