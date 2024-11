Empfang in London Camilla: Dieses Schmuckstück der Queen kommt selten zum Vorschein

Königin Camilla mit dem Diadem der verstorbenen Queen. (hub/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 07:44 Uhr

Zu ihrem blauen Abendkleid hat Königin Camilla für einen Empfang ein ganz besonderes Schmuckstück gewählt, das nur selten zu sehen ist.

Königin Camilla (77) hat bei einem Empfang im Buckingham-Palast ein Diadem getragen, das ihrer Schwiegermutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), gehörte. Britischen Medienberichten zufolge war das Schmuckstück bisher sehr selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Camilla hatte es zuvor noch nie gewählt, berichtet unter anderem "Daily Mail".

Königin Camilla trug den Kopfschmuck zur edlen Abendrobe

Bei der Veranstaltung, die König Charles (76) und die Königin am Dienstagabend (19. November) in ihrer Londoner Residenz für 900 Gäste ausrichteten, trug Camilla ein langes dunkelblaues Abendkleid aus Samt von Fiona Clare. Dazu kombinierte sie das kleine Diadem mit Aquamarin und Diamanten.

Der Kopfschmuck war offenbar Jahrzehnte lang nicht gesehen worden. 1970 trug Elizabeth II. das Diadem bei einem Besuch in Kanada. Erst 2012 kam es wieder zum Vorschein, als Sophie, die Herzogin von Edinburgh (59), es bei einem Galadinner anlässlich der Hochzeit von Guillaume von Luxemburg (43) und ein Jahr später bei der Hochzeit von Prinzessin Madeleine von Schweden (42) präsentierte.

Prinzessin Kate fehlte beim Empfang im Buckingham-Palast

Königin Camilla kombinierte das besondere Stück nun mit einer Aquamarin- und Diamantkette und Ohrringen, die laut "Daily Mail" aus ihrer eigenen Kollektion stammen. Bei dem Empfang im Buckingham-Palast am Dienstagabend wurden Camilla und Charles von Thronfolger Prinz William (42) begleitet. Der Prinz von Wales erschien ohne seine Ehefrau Prinzessin Kate (42). Die 42-Jährige, die sich von einer Krebserkrankung erholt, will sich Berichten zufolge auf ihr bevorstehendes Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey konzentrieren. Dieses soll am 6. Dezember stattfinden. Rund 1.600 Personen, die damit für ihren Einsatz für Menschen in Not geehrt werden, werden in der Kathedrale dabei sein und dort auf Mitglieder der königlichen Familie und andere bekannte Persönlichkeiten treffen.