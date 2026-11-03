Stars Candice Swanepoel genießt die Zeit mit Tom Brady

Candice Swanepoel - Model - Cannes 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 14:00 Uhr

Einem Insider zufolge hat es Candice Swanepoel nicht eilig, eine feste Beziehung mit Tom Brady einzugehen.

Candice Swanepoel lässt es mit Tom Brady ganz entspannt angehen.

Die 38-Jährige hat es offenbar nicht eilig, ihrer Beziehung zu dem ehemaligen NFL-Star einen Namen zu geben. Stattdessen möchte sich das südafrikanische Model Zeit lassen und die gemeinsamen Momente genießen. Die beiden Stars haben sich in den vergangenen Monaten bereits mehrfach zu Dates getroffen. Allerdings möchte Candice dabei ihr eigenes Tempo bestimmen. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Sie verbringt gerne Zeit mit ihm. Zwischen ihren Kindern und ihrer Karriere hat sie alle Hände voll zu tun.“

Auch Tom führe ein unabhängiges Leben und sei beruflich sehr eingespannt, was gut zu ihrer Situation passe. „Sie gehen aus, wann immer es ihre Zeitpläne zulassen, und haben gemeinsam Spaß“, ergänzte der Vertraute. Beide hätten in ihrem jeweiligen Leben viel zu tun, würden sich aber gerne treffen, wenn es ihre Terminkalender erlaubten. „Es ist keine besonders intensive Beziehung“, so der Insider.

Seit seiner Trennung von Gisele Bündchen im Jahr 2022 wurde der Ex-Footballprofi bereits mit verschiedenen Frauen in Verbindung gebracht. Zuvor hatte Tom allerdings selbst angedeutet, dass ihm die Zeit für eine ernsthafte Beziehung fehle. Gegenüber ‚People‘ erklärte der 49-Jährige, dass sein Privatleben und die Zeit für sich selbst derzeit zu kurz kämen. „Ich bin gerne beschäftigt und versuche, in den Dingen, die ich tue, wirklich Erfüllung zu finden. Deshalb arbeite ich an einigen wirklich spannenden Projekten und bin an einigen großartigen Teams beteiligt, die sehr positive Dinge auf die Beine stellen“, schilderte er. Zusammen mit Gisele hat der ehemalige Sportstar die Kinder Benjamin (16) und Vivian (13). Aus Toms früherer Beziehung mit Bridget Moynahan stammt sein 19-jähriger Sohn Jack.