Party in New York Mama Heidi gibt Einblicke: So wild feierte Leni Klum ihren Geburtstag Leni Klum wurde am gestrigen Samstag (4. Mai) 20 Jahre alt. Ihren Ehrentag beging sie mit einem Shoppingtag in New York und anschließender Party. Auf Instagram gab ihre Mutter Heidi Klum Einblicke in die Feierlichkeiten.