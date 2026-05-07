Stars Cara Delevingne gesteht Angst davor, in einer Beziehung ‚unterwürfig‘ zu sein

Cara Delevingne arrives at the Met Gala in New York - Avalon - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 19:00 Uhr

Cara Delevingne versucht zu lernen, wie sie in ihrer Beziehung 'unterwürfig' sein kann, ohne ihre 'feurige, dominante' Seite zu verlieren.

Cara Delevingne hatte „Angst davor, unterwürfig zu sein“ in ihren Beziehungen.

Die 33-jährige Star wurde am Mittwoch (6. Mai) während Rosalías Konzert in der Londoner O2 Arena für das Bühnen-Beichtstuhlsegment ausgewählt und sprach dort offen über ihre vierjährige Beziehung mit Freundin Minke (34).

„Jetzt bin ich in einer festen Beziehung. Früher habe ich es immer geliebt, die Dominante zu sein, ich mochte es, die Kontrolle zu übernehmen“, sagte Cara der Menge. „Ich glaube, das lag daran, dass ich Angst davor hatte, gesehen zu werden. Ich hatte Angst davor, unterwürfig zu sein, weil ich keine Liebe annehmen wollte. Aber jetzt glaube ich, dass ich bereit bin.“ Sie wolle lediglich wissen, dass sie, selbst wenn sie unterwürfig sei, nicht den Teil von sich verliere, der „dieser feurige, dominante Löwe sein kann, der ich bin“. Als Rosalía fragte, warum sie entweder „das eine oder das andere“ sein müsse, stimmte Cara zu, dass man das nicht müsse. Sie fügte hinzu: „Ich will nur sicherstellen, dass das wirklich so ist, und ich glaube, du weißt, was ich meine.“

Zu Beginn des Segments wurde Cara – die sich 2020 als pansexuell outete – nach ihrem Geständnis gefragt. Sie scherzte: „Ich war schon immer frech, ich wurde so geboren. Falls ihr es noch nicht wusstet: Ich bin lesbisch. Meine Schwäche waren früher heterosexuelle Frauen, weil sie eigentlich gar nicht wirklich hetero waren.“ Die Sängerin fragte sie warum, und Cara gab zu, dass es „die Herausforderung“ gewesen sei. Sie fügte hinzu: „Aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass irgendjemand jemals komplett hetero ist. Außerdem glaube ich nicht, dass Männer wussten, wie sie ihre Freundinnen richtig befriedigen können, deshalb mache ich das.“

Cara und Minke lernten sich bereits als Schülerinnen kennen, begannen aber erst 2022 miteinander auszugehen, nachdem sie sich bei einem Konzert von Alanis Morissette wiedergetroffen hatten. Cara lobte zuvor den positiven Einfluss ihrer Partnerin, insbesondere darauf, dass sie sich mit sich selbst und ihrer Nüchternheit „wohl“ fühle. Sie sagte der britischen ‚Elle‘: „Meine Freundin war wirklich wunderbar darin, mich vielen Dingen und Menschen näherzubringen. In dieser Beziehung mit meiner Freundin sind einfach so viele Dinge gleichzeitig passiert, die mich so glücklich gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass ich mich mit mir selbst wohlfühle.“

Auch Minke sprach 2024 darüber, wie „stolz“ sie auf das Model und die Schauspielerin sei. Sie sagte dem ‚Diva‘-Magazin: „Meistens sind wir einfach nur zuhause mit unseren Katzen. Natürlich teilt man jemanden, der so talentiert ist und so viel zu geben hat, auch mit der Welt. Das wusste ich von Anfang an. Ich bin so stolz auf sie.“