Stars Cardi B besucht die Met Gala trotz Krankheit

Cardi B - Met Gala - May 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 10:00 Uhr

Cardi B besucht die Met Gala trotz Krankheit.

Cardi B nahm an der Met Gala am Montag (04. Mai) teil, obwohl sie „eigentlich krank“ war.

Die ‚Bodak Yellow‘-Rapperin lief über den roten Teppich im Metropolitan Museum of Art in New York, wo die jährliche Benefiz-Modeveranstaltung stattfindet. Sie trug ein maßgeschneidertes Spitzenkleid von Marc Jacobs, inspiriert von dessen Kollektion aus dem Jahr 2025, gab jedoch zu, sich nicht ganz fit zu fühlen. In einem von ‚Variety‘ geteilten Beitrag auf X sagte sie: „Willst du ein Geheimnis wissen? Ich bin tatsächlich krank und habe Fieber.“

Das auffällige Kleid der 33-Jährigen zeigte voluminöse Formen an den Schultern und am unteren Teil des Rocks. Es kombinierte verschiedene Farben wie Rosa, Orange und Lila, die in einen Nude-Ton übergingen. Dazu trug sie hellrosa Handschuhe unter dem Satin sowie schwarze Blattstickereien entlang des Kleides. Passend zum Motto des Abends (‚Costume Art‘ mit dem Dresscode ‚Fashion is Art‘) berichtete ‚Vogue‘, dass die Silhouette ihres Kleides vom deutschen Künstler Hans Bellmer inspiriert war, der für lebensgroße weibliche Puppen bekannt ist.

Cardi sprach kürzlich darüber, wie sich ihr Modegeschmack verändert hat: Statt auffälliger, „hässlicher“ Statement-Stücke setzt sie inzwischen eher auf zeitlose Accessoires. Sie erklärte: „Manchmal schaue ich in meinen Kleiderschrank und denke: Diese Taschen sind irgendwie hässlich. Und auch bei Schmuck denke ich manchmal: ‚Wow, niemand trägt solche Ketten mehr. Warum habe ich mir eine so große Kette mit meinem Namen gekauft?‘ Kauf dir keine Kette mit deinem Namen – das ist nicht zeitlos.“ Cardi riet dazu, Geld eher in Designerhandtaschen zu investieren als in auffällige Ketten: “Achte darauf, zeitlose Taschen von Hermès zu kaufen, denn ich habe so viele davon. Der Wert mancher Dinge schwankt, und dann denke ich: Oh mein Gott, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben.“