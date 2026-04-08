Stars Sabrina Carpenter kündigt für Coachella ‚größte Show‘ ihrer Karriere an

Sabrina Carpenter - March 2025 - Getty Images - BRIT Awards Performance BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 16:42 Uhr

Sabrina Carpenter will beim Coachella-Festival die „ehrgeizigste Show“ ihrer gesamten musikalischen Laufbahn präsentieren.

Die 26-jährige Pop-Ikone wird an den Freitagen des ikonischen Festivals am 10. und 17. April als Headliner auftreten und hat sieben Monate an der Produktion gearbeitet. Im Gespräch mit Mode-Ikone Marc Jacobs für ‚Perfect Magazine‘ verriet sie jetzt, dass es die „ehrgeizigste Show, die ich je gemacht habe“ werden soll.

Es ist die längste Vorbereitungszeit, die sie je für ein Konzert hatte, und das gab Sabrina mehr Zeit als je zuvor, um einen „besonderen“ Auftritt zu gestalten. Sie fügte hinzu: „Es war also eine lange Reise. Es wird sehr besonders sein.“

Dieses Wochenende wird außerdem Sabrinas erstes Mal als Headliner beim Coachella-Festival darstellen, obwohl sie mit dem Festival bereits vertraut ist. Schon im Jahr 2024 feierte sie dort ihr Debüt – an einem für sie besonders wichtigen Tag. Sie erinnerte sich: „Das war ein wirklich besonderer Tag für mich, der Tag, an dem mein Song ‚Espresso‘ erschienen ist.“ Der Song wurde ein großer Erfolg, erreichte Platz drei der Billboard Hot 100 und leitete eine Erfolgsserie für die Sängerin ein. Es folgte ‚Please Please Please‘ als ihr erster Nummer-eins-Hit. Ihr Album Short n‘ Sweet erreichte Platz eins der Billboard 200, während das letztjährige Folgealbum ‚Man’s Best Friend‘ ebenfalls direkt auf Platz eins einstieg.

Sabrina gab aber zu, dass es „surreal“ sei, zu sehen, wie sich ihre Karriere seit Coachella 2024 entwickelt hat, und dass sie „alle Songs feiern“ möchte, die sie seitdem veröffentlicht hat. Sie fügte hinzu: „Und jetzt, zwei Jahre später, sind wir zurück. Und ich denke, genau das macht diese Show so unglaublich surreal: Alle Songs feiern zu können, die danach entstanden sind, und wie viele Leben sie geführt haben, seit sie veröffentlicht wurden.“

Weitere Songs sind bereits in Arbeit, nachdem Sabrina letztes Jahr verriet, dass sie trotz zweier aufeinanderfolgender Alben weiterhin fleißig an neuem Material schreibt. Sie sagte gegenüber ‚Vogue Italia‘: „Ich schreibe im Moment viel in mein Tagebuch, was man nach zwei Alben in zwei Jahren vielleicht nicht erwarten würde.“

Bei Coachella wird neben Sabrina und der kolumbianischen Superstar-Sängerin Karol G außerdem Justin Bieber als Headliner auftreten.