Stars Cardi B enthüllt Namen ihres jüngsten Sohnes in süßem Geburtstags-Tribut

Cardi B and her youngest son - November 2026 - Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 10:00 Uhr

Zum ersten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes hat Cardi B nun dessen Namen verraten.

Cardi B hat den Namen ihres jüngsten Sohnes öffentlich gemacht.

Zum ersten Geburtstag des kleinen Jungen widmete ihm die Rapperin einen emotionalen Instagram-Beitrag und verriet dabei, wie sehr er ihr Leben bereichert. Die 33-Jährige und ihr ehemaliger Partner Stefon Diggs wurden im vergangenen November Eltern eines Sohnes. Am Mittwoch (4. November) feierte der Kleine seinen ersten Geburtstag. Dabei verriet Cardi auch seinen vollständigen Namen: Grey Marsean Diggs. Zu ihrem Beitrag veröffentlichte sie mehrere Fotos ihres Sohnes, darunter Aufnahmen einer Feier unter dem Motto der Krankenhausserie ‚Grey’s Anatomy‘, bei der er als Arzt verkleidet war.

„Alles Gute zum 1. Geburtstag, Grey Marsean Diggs! Es ist erst ein Jahr her, dass ich dich kennengelernt habe, aber es fühlt sich an, als wärst du schon immer an meiner Seite gewesen“, schrieb sie. Die Schwangerschaft sei in eine besonders unsichere und belastende Phase ihres Lebens gefallen. „Aber dass du während dieser ganzen Zeit in mir warst, hat mir zusätzliche Kraft gegeben“, betonte Cardi. „Während ich dich in mir heranwachsen ließ, hast du mir gleichzeitig neues Leben geschenkt! Du hast dem Gefühl eines grauen Tages eine ganz neue Bedeutung gegeben. Du erhellst mein Leben und jeden Raum mit deinem Lächeln, deinem Lachen und deinem kostbaren Wesen.“

Die ‚WAP‘-Interpretin hat außerdem Kulture (8), Wave (5) und die zweijährige Blossom aus ihrer Ehe mit ihrem Noch-Ehemann Offset. Erst kürzlich berichtete sie, dass sie sich Gedanken um die finanzielle Zukunft ihrer Kinder mache. Deshalb habe Cardi ihr Vermögen breiter angelegt, um ihnen auch unabhängig von ihrer Musikkarriere etwas hinterlassen zu können. „Ich hatte Panik. Wenn ich diese Welt verlasse, werden meine Kinder nur Tantiemen aus meiner Musik haben und sich wahrscheinlich mit anderen Leuten darüber streiten müssen“, erklärte die Künstlerin gegenüber ‚Entertainment Tonight‘. Sie wolle ihnen deshalb Immobilien und ausreichend liquide Mittel hinterlassen.