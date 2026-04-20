Musik Cardi B hätte Show wegen Streit fast abgesagt

Cardi B - AVALON - Hollywood - Oct - 2025 - First National PrEP Day BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 18:30 Uhr

Cardi B drohte, eine Show in Atlanta abzusagen, nachdem sie das Gefühl hatte, dass ihr Team respektlos behandelt wurde.

Die 33-jährige Rapperin ging auf Instagram Live, um ihren Unmut über die Behandlung ihres Teams in der State Farm Arena zu äußern.

„Eure verdammten Mitarbeiter sind respektlos … ich werde heute nicht auftreten“, schimpfte Cardi, die sich derzeit auf ihrer ‚Little Miss Drama‘-Tour befindet. „Wir sind hier reingekommen, eure Mitarbeiter sind ohne Grund verdammt unhöflich, einfach ohne Grund. Ich fühle mich auf eine bestimmte Weise, weil ihr respektlos seid. Ich habe 35 Shows gespielt und nie ein Problem gehabt, und wir waren zu allen freundlich.“

Cardi äußerte sich auch auf X zu dem Vorfall. Der Chartstürmer schrieb auf der Mikroblogging-Plattform, dass man Macht und Autorität mit Freundlichkeit und Respekt nutzen solle, und fügte hinzu: „Missbrauche sie niemals … denn nicht jeder wird deine Arroganz stillschweigend ertragen. Behandle andere genau so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Atlanta … wir sehen uns bald.“

Unterdessen erklärte Cardi zuvor, sie sei „müde“ von ihren öffentlichen Fehden. Die Rapperin war während ihrer Karriere in mehrere Streitigkeiten und Kontroversen verwickelt und gab zu, dass das Drama erschöpfend sein könne. Cardi – deren letztes Album ‚Am I the Drama?‘ hieß – sagte dem ‚PAPER Magazine‘: „Ich bin auf jede Art müde, und es erschöpft mich. Es gibt Drama, das ich erwartet habe. Denn wenn ich gegen Leute schieße, erwarte ich, dass das Drama von ihnen kommt. Ich kann nicht überrascht sein, dass jemand mich herausfordert, weil ich sie bloßstelle. Aber wenn Leute dich einfach provozieren und du ihnen nicht einmal Aufmerksamkeit schenkst, nicht einmal über sie sprichst, dann denke ich mir: ‚Deshalb sage ich, dass ich das Drama bin.'“