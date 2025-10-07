Stars Cardi B holte sich vor ihrer Trennung von Offset Rat von Shakira

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 09:00 Uhr

Die Rapperin wandte sich an ihre Musikerkollegin, als ihre Ehe vor dem Aus stand.

Cardi B bat Shakira um Rat, bevor sie sich von Offset trennte.

Die 32-jährige Rapperin – die mit dem 33-jährigen Musiker die Kinder Kulture (7), Wave (4) und Blossom (zwölf Monate) hat – reichte im Juli 2024 nach sieben Jahren Ehe die Scheidung ein. Schon im Jahr davor hatte sie Shakira gefragt, wie diese ihre Trennung von Gerard Piqué im Jahr 2022 bewältigt hatte.

Im ‚On Purpose‘-Podcast von Jay Shetty erzählte Cardi: „Ich fragte: ‚Wie zum Teufel hast du das überstanden?‘ Und sie so: ‚Es wird passieren.‘ Und ich sagte: ‚Niemals‘ – und dann ist es passiert. Es hat Tränen gebraucht. Es hat Gedanken gebraucht, beängstigende Gedanken. Aber ich bin hier, Schatz, ich bin hier – und ich bin stärker als je zuvor.“ Podcaster Jay erklärte daraufhin: „Ich freue mich, das zu hören.“

In der Podcast-Folge sprach Cardi außerdem über ihren emotionalen Heilungsprozess nach der Trennung von Offset. Die ‚Girls Like You‘-Sängerin reflektierte: „Am stärksten habe ich mich mit 22, 23, 24 gefühlt. Da hatte ich das Gefühl, in meiner Kraft zu leben. Und genauso fühle ich mich jetzt wieder – ich lebe in meiner Kraft. Es hat Monate gedauert, bis mein Herz gesagt hat: ‚Es ist vorbei.'“ Cardi ergänzte: „Nicht mein Mund oder mein Kopf – mein Herz musste es sagen. Denn du kannst es aussprechen, du kannst handeln, aber wenn du innerlich nicht wirklich fertig bist, bist du es nicht.“

Derzeit erwartet die Künstlerin ihr erstes Kind mit ihrem neuen Partner, NFL-Star Stefon Diggs. Über ihre Wünsche für die gemeinsamen Kinder mit Offset verriet Cardi: „Es geht um Disziplin. Die muss in dir sein – und du musst besser sein als ich. Ich will, dass du besser bist als ich. Es gibt Dinge, die ich nicht tun kann, die meine Kinder aber tun sollen.“