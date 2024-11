Stars Cardi B: „Wirklich traurig“ nach Donald Trumps Wahlerfolgen in wichtigen Swing States

Cardi B - Kamala Harris Campaigns Across Wisconsin In Final Days Of Campaign 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 11:00 Uhr

Cardi B wurde wütend, nachdem Donald Trump vorzeitig den Sieg bei den US-Wahlen für sich beansprucht hatte.

Die ,WAP‘-Sängerin war außer sich vor Wut, nachdem der Republikaner die Stimmen in den Bundesstaaten North Carolina, Georgia, Texas, Florida und Iowa gewann.

Als Trump dem Sieg in den amerikanischen Bundesstaaten immer näher kam, reagierte die Rapperin auf ihrem Instagram Live und verkündete: „Ich schwöre bei Gott, ich werde euch zur Strecke bringen, geht mir aus dem Weg! Ich habe euch satt! Verbrennt eure verdammten Hüte, Mother******. Ich bin wirklich traurig. Ich schwöre bei Gott, ich bin wirklich traurig.“ Die 32-jährige Musikerin wollte bei der Wahl zunächst nicht wählen, aber Kamala Harris „änderte ihre Meinung“. Der Star lobte die Demokratin und fügte hinzu: „Egal was passiert, ich weiß, dass sie im Moment wahrscheinlich emotional ist. Ich weiß, dass in ihrem Kopf wahrscheinlich viel vorgeht und ich weiß, dass sie mir nicht zuhört, aber sie wird es irgendwann verstehen. Ich hoffe nur, dass sie weiß, dass Millionen von Menschen stolz auf sie sind, egal was heute Abend passiert. Frauen auf der ganzen Welt sind stolz auf sie. Frauen mit dunkler Hautfarbe sind stolz auf sie.“ Cardi ermutigte Kamala dazu, „stolz“ auf sich zu sein, und bezeichnete es als eine der „unvergesslichsten Wahlen“.