Musik Carly Rae Jepsen hatte nie eine Karriere-Strategie

Carly Rae Jepsen - Somerset House July 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 18:00 Uhr

Musikstar Carly Rae Jepsen hat ihre Karriere nie im Detail geplant.

Carly Rae Jepsen ist in ihrer Karriere nie einer festen „Strategie“ gefolgt.

Die kanadische Popsängerin schreibt derzeit Musik und Songtexte für eine Broadway-Adaption der Teenie-Romcom ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘ aus dem Jahr 1999. Dass sie diese Chance bekommen hat, führt Carly auch auf einen vermeintlichen Umweg zurück: ihre Rolle in einer ‚Cinderella‘-Produktion im Jahr 2014. Gegenüber ‚People‘ erklärte die ‚Call Me Maybe‘-Interpretin: „Ich glaube nicht, dass es ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘ gegeben hätte, wenn ich damals nicht Ja zu ‚Cinderella‘ gesagt hätte.“

Carly blickt auf eine erfolgreiche und vielseitige Karriere zurück, hat ihre berufliche Zukunft aber nie bis ins Detail geplant. „Es klingt so, als wäre ich klug gewesen und hätte eine Strategie gehabt. Aber so war es überhaupt nicht. Ich bekam einfach einen Anruf und sagte Ja“, gestand sie. Den damaligen Abstecher auf die Bühne empfindet die 40-Jährige rückblickend sogar als „Erleichterung“. Sie habe festgestellt, dass einige ihrer besten Entscheidungen jene gewesen seien, über die sie nicht zu lange nachgedacht habe.

„Ich habe es einfach ausprobiert, auf mich wirken lassen und bin ins kalte Wasser gesprungen“, schilderte sie. Damals ergriff Carly ohne langes Zögern die Gelegenheit, an der ‚Cinderella‘-Produktion mitzuwirken. Heute bereut sie diese Entscheidung nicht. „Ich bin wirklich froh, dass ich diese Abzweigung genommen habe. Sie hat mir tatsächlich so viel gebracht“, erklärte sie.

Vor sieben Monaten brachte Carly ihren Sohn Ilya Blue zur Welt. Kürzlich verriet sie, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert hat. Die Sängerin – die seit 2025 mit Musiker Cole M.G.N. verheiratet ist – scherzte gegenüber ‚People‘: „Man sieht uns schon von Weitem kommen. Wir tragen Kinderwagen, Wickeltaschen und acht weitere Dinge mit uns herum.“ Anschließend erklärte der Popstar: „Wir finden uns da gemeinsam hinein, und für uns ist alles neu. Wir genießen es wirklich.“