Stars Carmen Geiss: Damit hat ihr Tochter Davina das Leben gerettet

Bang Showbiz | 25.09.2025, 14:00 Uhr

Die Millionärsgattin musste sich wegen eines Hämatoms einer Hirn-OP unterziehen.

Carmen Geiss enthüllt, dass Tochter Davina ihre Retterin in der Not war.

Die Reality-TV-Darstellerin gab am Montag (22. September) bekannt, dass sie sich aufgrund eines Hämatoms einer Hirn-OP unterziehen müsse. Mittlerweile hat sie den Eingriff erfolgreich hinter sich gebracht. „Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin“, schrieb die Frau von Robert Geiss auf Instagram.

Dabei wollte Carmen eigentlich gar nicht zum Arzt gehen. Nach einem Treppensturz litt sie über eine Woche lang an unerklärlichem Schwindel und Kopfschmerzen. „Ich dachte aber, das geht schon vorbei. Zum Arzt wollte ich erst nicht – ich musste ja arbeiten“, berichtete sie gegenüber ‚Bild‘. Tochter Davina machte sich Sorgen um Carmen und drängte sie dazu, sich untersuchen zu lassen. „Sie hat meine Symptome bei ChatGPT eingegeben. Es hieß, das sei wahrscheinlich ein Hämatom am Hirn“, erzählte die 60-Jährige.

Davina ließ nicht locker, bis ihre Mutter einen Arzt aufsuchte. In der Radiologie wurde schließlich ein zehn Zentimeter langes Hämatom gefunden. Die Schock-Diagnose bedeutete, dass Carmen schnellstmöglich in den OP musste. „Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet“, gestand sie.

Es ist keine leichte Zeit für die Millionärsgattin: Im Juni wurden sie und ihr Mann Opfer eines Raubüberfalls in ihrer Villa in Saint-Tropez. „Seit dem Überfall und jetzt mit der OP weiß ich noch mehr: Das Leben ist nicht selbstverständlich“, offenbarte Carmen. Trotz allem lässt sich die TV-Bekanntheit nicht von den Schicksalsschlägen unterkriegen. „Klar, es war viel in kurzer Zeit – aber ja, es schweißt uns als Familie noch enger zusammen. Schon nach dem Überfall habe ich gemerkt, dass ich gestärkt daraus hervorgehe. Und so wird es diesmal auch sein“, betonte sie.