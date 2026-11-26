Stars Carmen Geiss wendet sich mit eindringlicher Bitte an die Fans

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 14:00 Uhr

Die TV-Ikone meldet sich mit einem "Hilferuf" bei ihrer Instagram-Community.

Carmen Geiss leidet seit dem Überfall auf ihre Villa an Tinnitus.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 drangen vier bewaffnete Männer in die Villa der Geissens im südfranzösischen Saint-Tropez ein. Der schockierende Vorfall hat bei der Familie tiefe Spuren hinterlassen. Rund anderthalb Jahre später kämpft Carmen noch immer mit gesundheitlichen Folgen. Wie sie nun öffentlich machte, bekam sie einige Monate nach der Tat ein dauerhaftes Rauschen in beiden Ohren. „Man nennt das Tinnitus“, schrieb sie in einem Instagram-Beitrag.

Einen eindeutigen Zusammenhang mit dem Überfall könne sie zwar nicht bestätigen, doch die Beschwerden beeinträchtigten ihren Alltag erheblich. „Gerade, wenn es um mich herum still wird, wünsche ich mir manchmal einfach nur, dass es auch in meinen Ohren endlich mal wieder still ist“, gestand sie. Die 61-Jährige habe bereits verschiedene Behandlungsmöglichkeiten ausprobiert, darunter osteopathische Anwendungen und Medikamente. Eine anhaltende Besserung sei bislang jedoch ausgeblieben.

Carmen erzählte außerdem, dass ihr bei Instagram ein Produkt angezeigt wurde, das bei störenden Ohrgeräuschen helfen solle. Ohne vorherige Erfahrungsberichte wolle sie jedoch nichts bestellen. Deshalb wandte sich die TV-Ikone direkt an ihre Community. „Wenn man so lange nach Hilfe sucht, klammert man sich schnell an jede neue Hoffnung“, räumte Carmen ein. Neben Empfehlungen für Behandlungen und geeignete Anlaufstellen interessieren sie auch negative Erfahrungen. „Ich bin auch dankbar, wenn ihr mir ganz ehrlich schreibt, dass es euch gar nichts gebracht hat“, betonte sie. Ihren Post bezeichnete die Unternehmerin als „kleinen Hilferuf“.