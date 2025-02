Stars Casting-Direktorin von James Bond zieht sich zurück

Daniel Craig as James Bond in the movie - Casino Royale - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 14:00 Uhr

Die ‚James Bond‘-Casting-Direktorin Debbie McWilliams zieht sich aus dem Franchise zurück.

Die Filmreihe hat Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig im Laufe der letzten 13 Teile der 007-Serie zu Weltstars gemacht, und Debbie war dafür verantwortlich, sie alle zu finden. Doch sie hat nun beschlossen, sich anderen Projekten zuzuwenden. In einer E-Mail, die ‚ScreenDaily‘ zur Verfügung gestellt wurde, heißt es: „Ich habe jetzt meinen Casting-Hut an den Nagel gehängt und widme mich anderen Filmprojekten.“

Debbie begann ihre Arbeit an der Serie 1981 mit ‚James Bond 007 – In tödlicher Mission‘ und ihr letztes Projekt als Casting-Direktorin für die Serie war ‚Keine Zeit zu sterben‘ im Jahr 2021.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem bestätigt wurde, dass die Produktion des ‚Bond‘-Franchises an die Amazon MGM Studios übertragen wird, nachdem sie jahrzehntelang in den Händen von Michael G. Wilson und Barbara Broccoli lag. Debbie äußerte sich zu dieser schockierenden Entscheidung wie folgt: „Ich bin traurig, dass diese Ära zu Ende geht, aber ich verstehe vollkommen, warum dies geschehen ist. Vor der Übernahme von MGM durch Amazon hatten Barbara und Michael eine gute Arbeitsbeziehung mit dem Studio und trafen immer die letzten Entscheidungen.“