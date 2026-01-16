Film Cate Blanchett kehrt als Valka in ‚How to Train Your Dragon 2‘ zurück

Bang Showbiz | 16.01.2026, 11:00 Uhr

Cate Blanchett wird für ‚Drachenzähmen leicht gemacht 2‘ erneut in die Welt der Wikinger und Drachen eintauchen.

Die 56-jährige Schauspielerin soll ihre Rolle als Valka erneut übernehmen, die Kriegerin, die sie bereits in der animierten DreamWorks-Trilogie gesprochen hatte. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ ist Blanchett nun auch in der Live-Action-Fortsetzung von Universal Pictures an Bord und setzt damit die Brücke zwischen dem Animationsuniversum und der Realverfilmung fort.

Neben Blanchett kehren mehrere bekannte Namen zurück. Gerard Butler ist erneut als Stoick der Gewaltige dabei. Auch mit Mason Thames, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James und Harry Trevaldwyn wird es Wiedersehen geben. Dean DeBlois, der das Franchise maßgeblich geprägt hat, schreibt und inszeniert auch die Fortsetzung und fungiert zusätzlich als ausführender Produzent. Der Kinostart ist für den 11. Juni 2027 angesetzt, produziert wird unter anderem von Marc Platt und Adam Siegel.

Dass Blanchett wieder dabei ist, war für DeBlois lange ein Wunsch. Bereits vor einiger Zeit sagte er über die Möglichkeit, sie für das Projekt zu gewinnen: „Ich bin auch hoffnungsvoll. Es ist noch früh.“ Er erklärte damals offen, dass er ihr Material liefern wolle, bevor sie sich festlegt: „Ich glaube, sie wartet wahrscheinlich auf ein Drehbuch, aber ich klopfe an diese Tür.“ Besonders deutlich wurde er bei der Entstehung der Figur: „Ich habe Valka für sie geschrieben. Ich habe ihr gesagt: Es wird immer zuerst ihr Angebot sein.“

Im zweiten Film stehen neue Abenteuer für Hicks (Thames) an, der in der Geschichte Valkas Sohn ist. DeBlois deutete zudem an, dass nicht nur die Figuren, sondern auch der Drache Ohnezahn eine sichtbare Entwicklung durchlaufen wird. „Die Idee ist, dass Ohnezahn ungefähr Hicks Alter in Drachenjahren hat“, erklärte er. „Er ist also ebenfalls ein Jugendlicher, der ins Erwachsenenalter hineinwächst.“ Das werde sich auch auf sein Auftreten auswirken: „Das verändert sein Design subtil, aber vor allem verändert es seine Mentalität. Er ist ein sehr empfindungsfähiger Drache, er hat eigene Meinungen – und er wird als Anführer seiner Art weiter in seine Rolle hineinwachsen.“