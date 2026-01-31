Stars Catherine O’Hara: Familie plant private Abschiedsfeier

Catherine OHara at Costume Designers Guild Awards - Famous - Jan 20 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2026, 13:00 Uhr

Nach dem Tod von Catherine O’Hara im Alter von 71 Jahren hat ihre Familie bekanntgegeben, dass eine private Abschiedsfeier geplant ist.

Die Schauspielerin, die am Freitag (30. Januar 2026) nach kurzer Krankheit verstarb, wird im engsten Kreis verabschiedet. Dies geht aus einem Nachruf hervor, der dem Portal ‚Just Jared‘ vorliegt. Darin heißt es: „Eine private Feier des Lebens wird von der Familie abgehalten.“

Angaben zur genauen Todesursache wurden bislang nicht veröffentlicht. Berichten zufolge wurde am frühen Morgen ihres Todes ein Rettungswagen zu O’Haras Haus in Brentwood gerufen. Sie befand sich in ernstem Zustand und verstarb später in einem Krankenhaus in Los Angeles. Seit Bekanntwerden ihres Todes haben zahlreiche Weggefährten emotionale Tribute veröffentlicht. Macaulay Culkin, der in den ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Filmen ihren Sohn spielte, teilte zwei gemeinsame Fotos auf Instagram und schrieb: „Mama. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später.“

Pedro Pascal, der mit O’Hara in ‚The Last of Us‘ zusammenarbeitete, würdigte sie ebenfalls: „Welch ein Genie es war, in deiner Nähe zu sein. Ewig dankbar. Es gibt weniger Licht in meiner Welt. Diese glückliche Welt, die dich hatte, wird dich behalten – für immer.“

Auch Michael Keaton, ihr langjähriger Co-Star aus ‚Beetlejuice‘, äußerte sich bewegt: „Wir kennen uns so lange, noch vor dem ersten ‚Beetlejuice‘. Sie war meine Film-Ehefrau, meine Film-Nemesis und im echten Leben eine wahre Freundin. Das tut weh. Ich werde sie unendlich vermissen.“

Catherine O’Hara hinterlässt ihren Ehemann Bo Welch sowie ihre Söhne Matthew und Luke.