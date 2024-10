Stars Catherine von Wales: Neue Botschaft nach Rückkehr ins Rampenlicht

Catherine, Princess of Wales - October 2024 - Southport Community Centre - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2024, 08:00 Uhr

Catherine, Prinzessin von Wales, sendet „Liebe, Kraft und Hoffnung“ an diejenigen, die vom Verlust eines Babys betroffen sind.

Dier 42-jährige Royal, die mit Prinz William verheiratet ist und die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und den sechsjährigen Prinz Louis hat, kehrte letzte Woche zu ihren offiziellen Aufgaben zurück. Sie sprach am Dienstag (15. Oktoker) am letzten Abend der Baby Loss Awareness Week, um denjenigen, die eine Fehl- oder Totgeburt erlitten hatten, ihre Unterstützung zu senden.

In einer vom Kensington-Palast veröffentlichten Erklärung hieß es: „Die Baby Loss Awareness Week ist ein so wichtiger Moment, um diejenigen zu unterstützen, die die Tragödie eines Babyverlusts erlebt haben. Ich sende Liebe, Kraft und Hoffnung an alle Betroffenen. #WaveofLight C“ Neben dem Beitrag war das Bild einer brennenden Kerze zu sehen und mehrere andere Nutzer nutzten die sozialen Medien, um es der Prinzessin von Wales gleichzutun.

Catherine nahm sich im März eine Pause von ihren königlichen Pflichten, als sie enthüllte, dass sie mit einer „präventiven“ Chemotherapie gegen Krebs begonnen hatte. Catherine teilte der Welt in einer am 9. September veröffentlichten Erklärung mit, dass sie „krebsfrei“ sei. Kürzlich ging sie ihren Weg zurück ins öffentliche Leben, indem sie bei einem Termin die 16-jährige Liz auf Schloss Windsor begrüßte. Ein Bild, das auf der Instagram-Seite des königlichen Paares gepostet wurde, zeigt die aufstrebende Fotografin, die Catherine umarmt. Ein zweites Bild zeigt die Prinzessin und William neben Liz, die aus Harrogate stammt, und ihrer Familie, darunter ihre Mutter Vicky Roboyna, Stiefvater Aaron und Bruder Mateo. In der Bildunterschrift zu den Fotos hieß es: „Es war mir ein Vergnügen, Liz heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Kraft uns beide inspiriert hat. Danke, dass Du Deine Fotos und Deine Geschichte mit uns geteilt hast. W und C.“