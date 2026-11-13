Film Robert Downey Jr. hatte eine ‚herrliche Zeit‘ bei ‚Avengers: Doomsday‘

Robert Downey Jr - CinemaCon 2026 - The Walt Disney Studios Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 18:00 Uhr

Robert Downey Jr. hat seine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe (MCU) als Bösewicht in ‚Avengers: Doomsday‘ sichtlich genossen.

Der 61-jährige Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Tony Stark alias Iron Man bekannt wurde, verkörpert in dem neuen Superheldenfilm Victor Von Doom. Damit übernimmt er eine völlig andere Figur, nachdem Iron Man in ‚Avengers: Endgame‘ gestorben war.

Gegenüber dem Magazin ‚Empire‘ erzählte Downey, dass ihm erst einige Tage nach Beginn der Dreharbeiten richtig bewusst geworden sei, wie sehr sich seine Rolle innerhalb des Marvel-Universums verändert habe. Dabei erinnerte er an Michael Douglas im Film ‚Falling Down‘. „Erinnert ihr euch an Michael Douglas am Ende von ‚Falling Down‘? Er sagt: ‚Ich bin der Bösewicht?‘ Diese Erkenntnis hatte ich ein paar Tage nach Beginn der Dreharbeiten“, erklärte er. Plötzlich habe er sich nicht mehr auf der Seite der Superhelden befunden, sondern sei selbst zu deren größter Bedrohung geworden. „Denn all die Helden stehen dort drüben, und ich bin das Problem“, sagte Downey. Nachdem er sich an diese neue Perspektive gewöhnt habe, sei ihm die Arbeit besonders leichtgefallen. „Und dann habe ich mich voll darauf eingelassen, und es war einfach eine herrliche Zeit.“

Der Schauspieler deutete außerdem an, dass das Publikum mit einem besonders rücksichtslosen Gegenspieler rechnen müsse. „Ich mag es, wenn verbrannte Erde zurückbleibt“, erklärte er. Wer glaube, bereits eine Vorstellung davon zu haben, wozu Doctor Doom fähig sei, solle seine Erwartungen noch deutlich steigern. „Was auch immer ihr glaubt, was er anstellen könnte: Multipliziert es mit zehn, dann liegt ihr wahrscheinlich näher an der Wahrheit.“

Auch die Regisseure Joe und Anthony Russo beschrieben die neue Marvel-Figur als außergewöhnlich düster. Joe erklärte, dass Doctor Doom von einer bedrohlichen, beinahe gotischen Atmosphäre umgeben sei und über mächtige dunkle Magie verfüge. „Doom ist eine Gothic-Figur. Er sagt: ‚Die Hölle gehorcht mir‘, und das meint er ernst“, sagte der Regisseur. Die Figur sei bereit, für ihre Ziele extreme Opfer zu bringen. „Er ist eine sehr mächtige Figur mit einer äußerst düsteren Magie, und er schreckt nicht davor zurück, seine Seele zu verkaufen, um zu bekommen, was er will“, erklärte Joe. Gleichzeitig sei Doom ein Vater, der durch den Verlust eines Kindes schwer traumatisiert worden sei. „Wenn die Leute den Film sehen, sagen sie, dass er sehr beängstigend ist. Er ist beängstigend, weil Doom seelisch so tiefgreifend verletzt ist.“ Anthony Russo hob unterdessen einen entscheidenden Unterschied zwischen Doctor Doom und dem früheren Marvel-Bösewicht Thanos hervor. „Doom wird viel stärker von seinem Ego angetrieben als Thanos. Thanos glaubte, einem höheren Wohl zu dienen“, erklärte er.

Unter den Fans hatte Downeys Rückkehr Spekulationen ausgelöst, ob Victor Von Doom möglicherweise eine alternative Version von Tony Stark sein könnte. Marvel-Chef Kevin Feige wies diese Theorie jedoch ausdrücklich zurück. Dabei verwies er darauf, dass auch Chris Evans bereits unterschiedliche Figuren im Marvel-Universum verkörpert habe. „Ist Steve Rogers eine Variante von Johnny Storm?“, fragte Feige. Ebenso hätten sich Fans gefragt, ob Doctor Doom lediglich eine andere Version einer bekannten Figur sei und Downeys Besetzung dazu diene, Iron Man auf indirektem Weg zurückzubringen. „Die Antwort lautet Nein. Er ist Victor Von Doom“, stellte der Marvel-Chef klar.

Die Russo-Brüder verrieten zudem, dass Downey den unverwechselbaren Akzent seiner neuen Figur selbst entwickelt habe. Anthony erinnerte sich gegenüber dem Magazin ‚People‘ daran, dass der Schauspieler die Regisseure eines Tages völlig überraschend mit der Stimme von Doctor Doom konfrontiert habe. „Das war etwas, womit Robert uns eines Tages überrascht hat“, berichtete Anthony. Zwar hätten sie zuvor ausführlich über die Figur gesprochen, wobei die Stimme wegen der Maske eine besonders wichtige Rolle gespielt habe. Die endgültige Lösung sei jedoch spontan entstanden. Während eines Gesprächs über verschiedene Ideen habe Downey plötzlich begonnen, mit dem neuen Akzent zu sprechen. „Und in diesem Moment wussten wir: Das ist es“, erinnerte sich der Regisseur.