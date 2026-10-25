Stars Catherine Zeta-Jones: ‚Social Media zerstört den Zauber des Kinos‘

Catherine Zeta-Jones attends 'Kill Jackie' Global Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2026, 12:00 Uhr

Catherine Zeta-Jones enthüllt, was ihr derzeit an der Filmbranche gefällt und womit sie wenig anfangen kann.

Catherine Zeta-Jones vermisst die Zeiten, in denen Hollywoodstars noch ein Geheimnis umgab.

Die Schauspielerin kritisiert, dass Fans dank Social Media heute viel zu viel über das Privatleben berühmter Persönlichkeiten erfahren. In einem Interview mit ‚Awards Buzz‘ sprach die ‚Wednesday‘-Darstellerin darüber, was ihr an der Filmbranche derzeit gefällt und welche Entwicklungen sie kritisch sieht. Ganz oben auf ihrer Liste steht die Flut an persönlichen Informationen, die Promis heutzutage über die sozialen Netzwerke preisgeben oder die dort über sie verbreitet werden.

„Es hatte etwas Wunderbares, nicht alles über Schauspieler zu wissen – mit wem sie morgens aufwachten, was sie aßen, wo sie einkauften und was sie trugen“, erklärte die 57-Jährige. „Auch wenn die sozialen Medien vieles grundlegend verändert haben, ist es einfach zu viel Information.“ Sie wolle nicht ständig erfahren, ob ein Star gerade ihren Mann verlassen habe oder eine Affäre mit jemand anderem gehabt habe.

Genau diese ständige Verfügbarkeit persönlicher Details nehme Filmen und Schauspielern einen Teil ihrer Faszination. „Es geht um den Zauber von Filmen, von Schauspielern im Fernsehen und von Menschen, für deren Auftritte man sich zweieinhalb oder drei Stunden ins Kino setzt. Ich muss nicht all diese Informationen haben“, betonte Zeta-Jones. Trotz ihrer Kritik sieht die Schauspielerin auch positive Entwicklungen in Hollywood. Besonders freue sie sich darüber, dass Frauen die Branche zunehmend prägten und dadurch mehr interessante Rollen entstünden. Das eröffne auch Schauspielerinnen ihrer Generation neue Möglichkeiten, spannende Projekte zu übernehmen oder selbst nach passenden Stoffen zu suchen und diese schließlich umzusetzen. „Das liebe ich“, verriet die Oscar-Preisträgerin.

In der neuen Amazon-Prime-Serie ‚Kill Jackie‘ übernimmt Zeta-Jones die Rolle der Kunsthändlerin Jackie Price, die früher ein großes Kokainimperium führte. Im Interview gestand sie, dass sie sich sehr darüber gefreut habe, eine Figur spielen zu können, die sich deutlich von ihren bisherigen Rollen unterscheidet. „Daran ist nichts auszusetzen – ich liebe typische Catherine-Zeta-Jones-Rollen. Aber ich wollte einfach ein bisschen mehr von mir zeigen und mich stärker ausleben“, erläuterte der Star.