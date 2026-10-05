Stars Michael Douglas ärgert sich über Begriff ‚Nepo-Baby‘

Michael Douglas - Ant-Man and the Wasp Quantumania World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 09:00 Uhr

Michael Douglas, Sohn der verstorbenen Hollywood-Ikone Kirk Douglas, kann den Begriff "Nepo-Baby" nicht ausstehen.

Michael Douglas wehrt sich gegen die Bezeichnung „Nepo-Baby“.

Der 82-jährige Schauspieler, Sohn der verstorbenen Hollywood-Legende Kirk Douglas, verriet, dass ihn vor allem stört, wenn seine eigenen Kinder mit diesem Begriff bezeichnet werden. Gemeint sind Cameron (47) aus seiner früheren Ehe mit Diandra Luker sowie Dylan (26) und Carys (23) aus seiner Ehe mit Catherine Zeta-Jones. Im Gespräch mit der ‚Sunday Times‘ betonte Douglas: „Der Begriff hat für mich einen herablassenden Ton, den ich wirklich ablehne.“

Der ‚Wall Street‘-Star verwies außerdem auf seiner Ansicht nach unterschiedliche Maßstäbe zwischen Hollywood und anderen Branchen. „In jedem anderen Geschäft helfen Mütter und Väter ihren Kindern“, erklärte er. „Wir kennen all die Unternehmen, deren Namen ‚Soundso und Sohn‘ oder ‚Soundso und Tochter‘ lauten.“ In anderen Branchen werde von den Kindern zudem erwartet, dass sie den gleichen Erfolg oder eine ähnliche berufliche Kontinuität erreichen. In der Filmbranche würden Menschen dagegen dafür kritisiert, wenn sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten.

Kürzlich hatte sich seine Ehefrau Catherine Zeta-Jones, mit der Douglas seit mehr als 25 Jahren verheiratet ist, ähnlich geäußert. In der BBC-Radiosendung ‚Woman’s Hour‘ erklärte die 57-Jährige: „Wenn es irgendeine andere Branche wäre, ob Finanzwesen oder Wirtschaft, oder wenn man Anwalt ist – ich kenne viele meiner erwachsenen Freunde, die als Chirurgen oder Ärzte arbeiten und deren Kinder ebenfalls in diese Branche gehen – dann werden sie nicht so bezeichnet.“

Anschließend bezeichnete sie ihren Mann als das „ultimative Nepo-Baby“. Die ‚Wednesday‘-Darstellerin ergänzte: „Mein Mann war der Sohn von Kirk Douglas, dem Spartacus, und er hat es auch aus eigener Kraft ziemlich weit gebracht.“ Viele Menschen sind der Ansicht, dass Promi-Kinder gegenüber anderen Nachwuchstalenten Vorteile haben. Zeta-Jones sieht die Situation jedoch ganz anders. „Erstens haben sie so viel zu beweisen“, argumentierte sie. „Dieses ‚Oh! Es liegt in deinen Genen, es liegt in deinem Blut.‘ Es ist eher: ‚Nein, tatsächlich habe ich eine echte Leidenschaft und Liebe für dieses Handwerk.'“