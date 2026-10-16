Stars Michael Douglas behauptet, Danny DeVito habe bei einer Polizeikontrolle Joints verschluckt

Michael Douglas April 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:18 Uhr

Michael Douglas behauptet, Danny DeVito habe bei einer Polizeikontrolle Joints verschluckt.

Danny DeVito soll Joints verschluckt haben, um sich und seinen Freund Michael Douglas bei einer Polizeikontrolle aus Schwierigkeiten zu bringen.

Der 82-jährige Schauspieler erzählte, dass er mit seinem langjährigen Freund Danny, 81, auf dem Weg zu einem Konzert gewesen sei, als sie von der Polizei angehalten wurden. Der Grund: Michael hatte verbotenerweise links abgebogen. Während er am Straßenrand mit den Beamten sprach, soll der ‚Twins‘-Star den gemeinsamen Marihuanavorrat kurzerhand beseitigt haben, indem er ihn verschluckte. In einer Folge des Podcasts ‚The Joe Rogan Experience‘ schilderte Michael die Situation folgendermaßen: „Wir waren auf dem Weg zum Konzert. Ich bog links ab, und plötzlich sah ich die roten Lichter blinken und dachte: ‚Oh Mann!‘. […] Danny war bei mir, und wir hatten, na ja … ein paar Joints dabei. Danny saß auf der Rückbank. Ich sah ihn einfach an und fragte: ‚Wo ist das Gras?‘ Danny grinste. Sein ganzer Mund war … grün. Er hatte sie alle verschluckt!“ Über seine gemeinsamen Erlebnisse mit Danny fügte Michael hinzu: „Wir haben wirklich die verrücktesten Geschichten erlebt. Wir hatten eine großartige Zeit.“

Michael Douglas ist derzeit mit der Promotion seiner neuen Memoiren ‚One Helluva Ride‘ beschäftigt, die in dieser Woche erschienen sind und bereits für Schlagzeilen sorgen. Darin bestätigt er unter anderem eine Liebesaffäre mit Kathleen Turner, enthüllt eine heimliche Beziehung mit Jeanne Tripplehorn und räumt ein, dass er gleichzeitig mit fünf weiteren Frauen liiert war, als seine heutige Ehefrau Catherine Zeta-Jones die Beziehung mit ihm festigen wollte. Catherine, mit der Michael die beiden Kinder Dylan, 26, und die 23-jährige Carys hat, gab allerdings zu, dass sie das Buch bislang noch nicht gelesen hat. Gegenüber ‚E! News‘ sagte sie: „Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Mein Exemplar habe ich tatsächlich erst gestern bekommen, am Tag der Veröffentlichung. Nun ja, mein Mann hat eine facettenreiche, fantastische Karriere hinter sich. Er hat sein Buch ‚One Helluva Ride‘ genannt. Ich finde, das sollte man beim Lesen im Hinterkopf behalten. Genau das werde ich jedenfalls tun, wenn ich mein Exemplar lese.“

Auf die Frage, ob sie von einer der Anekdoten überrascht gewesen sei, die für Schlagzeilen gesorgt hatten, antwortete sie knapp: „Nein.“ Die aus dem Film ‚Chicago‘ bekannte Schauspielerin erklärte anschließend, dass sie nicht stolzer auf ihren Mann sein könnte. „Er schreibt schon seit geraumer Zeit an seinem Buch. In den vergangenen Jahren habe ich an der Netflix-Serie ‚Wednesday‘ und der Amazon-Prime-Video-Serie ‚Kill Jackie‘ gearbeitet. Ich freue mich einfach für ihn. Das Buch ist ein großartiges Vermächtnis“, sagte sie.