Stars Cathy Hummels: Damit hat Mats Hummels ihr Herz gebrochen

Bang Showbiz | 25.08.2025, 14:00 Uhr

Die Influencerin macht ihrem Ex-Mann Vorwürfe, weil ihr Sohn sein Abschiedsspiel verpasst hat.

Cathy Hummels äußert sich mit klaren Worten zu ihrem Ex-Mann Mats Hummels.

Die Influencerin ist seit Ende 2022 offiziell von dem Fußballstar geschieden, mit dem sie den siebenjährigen Sohn Ludwig hat. Am 10. August bestritt Mats sein letztes Spiel für Borussia Dortmund. Cathy und Ludwig fehlten allerdings im Stadion – sie hatten keine Einladung erhalten. Ihre Enttäuschung äußerte die Moderatorin damals öffentlich auf Instagram. „Wir waren nicht eingeladen oder wussten davon“, klagte sie in ihrer Story.

Im Gespräch mit ‚Gala‘-Moderatorin Janin Ullmann enthüllte Cathy nun, dass ihr Sohn aus der Presse von dem Abschiedsspiel erfahren habe. „Er hat mich gefragt: ‚Warum war ich denn da eigentlich nicht mit dabei? Warum war ich nicht eingeladen? Das ist doch komisch'“, berichtete sie. Ludwigs Enttäuschung habe die Löwenmama tief getroffen. „Der ist so fußballbegeistert und für ihn ist der BVB das Größte – er hat sogar oben in seinem Zimmer ein BVB-Logo in Gold – und das hat mein Herz gebrochen. Das fand ich nicht okay“, betonte sie.

Cathy räumte ein, dass sie es mit ihrem Instagram-Statement „auch ein Stück weit provoziert“ habe. Ihr war es jedoch wichtig, „dass sich [Mats] entschuldigt“. Tatsächlich habe sich der 36-Jährige kurz darauf an seine Familie gewandt. „Dann war ich glücklich, weil ich mir gedacht habe, wenn man sowas als Kind lesen muss – dass man bei so einem wichtigen Spiel nicht dabei ist – [sollte er auch sehen,] dass sich der Papa entschuldigt hat“, erklärte Cathy. Mittlerweile ist sie ihrem Ex nicht mehr böse: „Jeder macht Fehler, man entschuldigt sich und jetzt ist es auch wieder gut.“