Stars Cathy Hummels meldet 40.000 Euro Schaden durch Kreditkartenbetrug

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin erlebte einen gewaltigen Schock: Auf ihre Kosten wurden 40 Flüge gebucht.

Cathy Hummels sieht sich mit einem mutmaßlichen Kreditkartenbetrug in Höhe von rund 40.000 Euro konfrontiert.

Auf ihrer Abrechnung entdeckte die Moderatorin etwa 40 Flugbuchungen, die sie nach eigenen Angaben nicht selbst vorgenommen hatte. Besonders ungewöhnlich: Bei einer der Buchungen tauchte der Name Joel Maximilian Beckenbauer auf, der Sohn der verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer. Wie Hummels gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung berichtete, waren die verdächtigen Umsätze auf ihrer Platinum-Kreditkarte von American Express verbucht worden.

Ein Flug nach Chicago über 7.146,28 Euro war unter dem Namen Joel Maximilian Beckenbauer aufgeführt. „Ich dachte, dass das ein schlechter Scherz ist, den sich jemand da gemacht hat. Joel Beckenbauer fliegt Erste Klasse auf meine Kosten?“, schilderte die 38-Jährige ihre erste Reaktion. Auf Instagram enthüllte Hummels, dass Joel Beckenbauer tatsächlich an dem betreffenden Tag nach Chicago geflogen war. Sein Ticket hatte er allerdings selbst bezahlt. „Das Reisebüro oder welche Person auch immer hat doppelt abgerechnet und Daten geklaut. Leute, das ist echt heftig“, zeigte sich die Influencerin schockiert.

Um den Vorgang aufzuklären, wandte sie sich an die Sicherheitsabteilung des Kreditkartenunternehmens. Die offenen Forderungen sorgten jedoch für zusätzlichen Ärger. Obwohl sie den Betrug bereits gemeldet hatte, erhielt die Moderatorin eine Nachricht von der Mahnabteilung, in der sie zur Begleichung ihrer Rechnung aufgefordert wurde. „Die haben gefragt, warum ich meine Rechnung nicht bezahle. Da habe ich gefragt: Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Es handelt sich hier um hochkarätigen Betrug, und ich bin das Opfer“, ärgerte sich Hummels gegenüber der ‚Bild‘.

Besonders unverständlich ist für die Münchnerin, dass die fraglichen Buchungen trotz der Sicherheitsvorkehrungen ihrer Platinum-Karte möglich waren. „Für was habe ich so eine Karte mit einer Sicherheits-Authentifizierung und allem Drumherum?“, so die Ex-Frau von Mats Hummels. Inzwischen wurde die Kreditkarte gesperrt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.