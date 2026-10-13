Stars Cathy Hummels denkt über Auswanderung nach

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin schwärmt von ihrem Aufenthalt in Florida. Sogar eine Auswanderung kann sie sich vorstellen.

Cathy Hummels liebäugelt mit einer Auswanderung in die USA.

Die Moderatorin genießt derzeit eine Auszeit in Florida und kann sich vorstellen, künftig mehr Zeit in Amerika zu verbringen. Im Gespräch mit RTL schilderte Hummels ihre Eindrücke. Besonders die dortige Unternehmenskultur beeindrucke sie: „Hier wird oft größer gedacht, schneller entschieden und einfach mal gemacht.“

Auch Miami hat es der 38-Jährigen angetan. Die Stadt kennt sie bereits von früheren Besuchen. „Ich liebe diese positive Energie hier, das Meer, die Sonne und die Offenheit der Menschen“, schwärmte sie. Hummels findet also nicht nur die beruflichen Perspektiven in den USA attraktiv, sondern auch das Lebensgefühl. Wie konkret ihre Vorstellungen für die Zukunft sind, machte sie ebenfalls deutlich. „Ganz ehrlich? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwann 50 Prozent des Jahres in Florida und 50 Prozent in München zu leben“, verriet die Influencerin.

Vollständig will sie jedoch nicht aus Bayern wegziehen. „München wird immer meine Heimat bleiben. Dort sind meine Familie, mein Unternehmen und meine Wurzeln“, betonte Hummels. Kürzlich hatte sie ihren jährlichen Wiesn-Bummel auf der Theresienwiese veranstaltet. Zu den prominenten Gästen des Events gehörten unter anderem Oliver Pocher, DJ Ötzi und Anna-Maria Zimmermann. „Ich bin stolz darauf, was mein Team und ich über die Jahre geschaffen haben“, erklärte die Ex-Frau von Mats Hummels.

Bereits Ende 2025 hatte Cathy Hummels Auswanderungspläne angedeutet. Auf Instagram berichtete sie, sicherlich schon 30-mal in Miami gewesen zu sein. „Vielleicht werde ich hier mal gucken, ob ich mir hier ein kleines Domizil zulege“, fügte sie hinzu. Auch ihr Sohn Ludwig (8) fühle sich in der US-Metropole sehr wohl.