Stars Cathy Hummels kennt sich in Sachen Finanzen bestens aus

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 14:00 Uhr

Cathy Hummels kennt sich in Sachen Finanzen bestens aus.

Cathy Hummels zeigt sich nicht nur vor der Kamera selbstbewusst, sondern weiß offenbar auch, wie wichtig ein kühler Kopf beim Thema Geld ist.

In der Reality-Serie ‚Yacht-Deals Monaco‘ unterstützt die 38-Jährige acht Kandidatinnen auf ihrem Weg in die Welt des Yachtgeschäfts. Seit vergangener Woche ist das Format bei Disney+ zu sehen. Hummels begleitet die angehenden Maklerinnen bei ihren Aufgaben und gibt ihnen Tipps für Verkaufsgespräche und wichtige Entscheidungen. Für die Unternehmerin war der Blick hinter die Kulissen des Luxusgeschäfts besonders interessant. „Diese Verkaufs- und Entscheidungsprozesse einmal aus nächster Nähe zu erleben, fand ich als Unternehmerin extrem interessant“, erklärt sie im Gespräch mit ‚t-online‘. Gleichzeitig warnt Hummels davor, sich vom äußeren Glanz blenden zu lassen. „Man darf sich von großen Namen, großen Summen oder einer luxuriösen Umgebung nicht einschüchtern lassen.“ Entscheidend seien vielmehr Auftreten und Menschenkenntnis: „Selbstbewusstsein, ohne arrogant zu sein“ sowie Professionalität und Authentizität.

Auch privat spielt finanzielle Eigenständigkeit für Hummels eine große Rolle. Die studierte Betriebswirtin hat sich in den vergangenen Jahren ein vielseitiges berufliches Standbein aufgebaut. Sie ist Unternehmerin, Moderatorin, Podcast-Gastgeberin und Autorin. Zudem erreicht sie über Instagram mehr als 600.000 Menschen. Das Etikett „Ex-Spielerfrau“ sieht sie längst hinter sich. „Finanzielle Unabhängigkeit war mir schon immer sehr wichtig – nicht erst seit meiner Trennung“, betont sie gegenüber ’t-online‘.

Ein besonders großer Vermögenswert ist die frühere Familienvilla. Das Haus, das Hummels und ihr Ex-Mann Mats Hummels gemeinsam besaßen, steht seit 2024 zum Verkauf. Bislang hat sich jedoch kein Käufer gefunden. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 14,1 Millionen Euro. Trotz der emotionalen Bedeutung des ehemaligen Zuhauses versucht Hummels, nach vorne zu blicken. „Natürlich hängen an einem Zuhause Erinnerungen und Emotionen, aber irgendwann muss man auch nach vorn schauen“, sagt sie.

Diesen Gedanken setzt die Münchnerin auch praktisch um. Für sich und ihren achtjährigen Sohn Ludwig hat sie zuletzt ein eigenes Haus im Münchner Stadtteil Schwabing gekauft. Damit richtet sie den Blick bewusst auf die Zukunft. „Ich möchte mein Leben nicht daran messen, was einmal war, sondern daran, was ich mir selbst aufbaue“, erklärt Hummels. Ihre Karriere und ihr Umgang mit Geld zeigen dabei: Eigenständigkeit ist für sie nicht nur ein Schlagwort, sondern Teil ihres Lebenskonzepts.