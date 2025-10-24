Musik Celeste: Plattenlabel drohte ihr mit ‚Rauswurf‘

24.10.2025

Celeste hat behauptet, ihr Plattenlabel habe ihr mit Rauswurf gedroht, weil sie zwei Songs nicht auf ihrem neuen Album haben wollte.

Die ‚Stop This Flame‘-Hitmacherin bereitet sich aktuell darauf vor, ihr neues Album ‚Woman Of Faces‘ am 14. November zu veröffentlichen. Sie behauptete jetzt jedoch, dass ihr Label Polydor – bei dem sie 2019 unter Vertrag ging – sie unter Druck gesetzt habe, zwei bestimmte Songs auf das Album aufzunehmen, das auf ihr gefeiertes Debüt ‚Not Your Muse‘ von 2021 folgt.

Celeste sagt, sie habe „Konsequenzen“ für ihre Weigerung zu spüren bekommen und sei angeblich angewiesen worden, weiterhin Social-Media-Inhalte zu produzieren – andernfalls drohe ihr der Verlust der Unterstützung des Labels. „Ich muss jetzt ehrlich sein und sagen, dass hinter den Kulissen wirklich fiese Dinge passieren, aber ich mache trotzdem weiter“, schrieb Celeste in ihrer Instagram-Story. „Mir wurde auch gesagt, dass ich keine Unterstützung von meinem Label bekomme, wenn ich keine Posts mache, wenn ich keine ‚Inhalte‘ produziere.“ Für das Album, das am 14. November erscheint, habe sie also sehr hart gearbeitet: „Dass es überhaupt existiert – gegen viele unglückliche Umstände.“ Außerdem fügte sie hinzu: „Mir wurde einmal damit gedroht, dass ich rausfliege, wenn ich nicht zwei bestimmte Songs auf das Album nehme, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich die Konsequenzen dafür zu spüren bekomme, dass ich nicht getan habe, was man mir gesagt hat.“

Außerdem wirft die Sängerin dem Label vor, ihre Ideen und Kreative, mit denen sie gute Beziehungen hat, bei anderen Projekten mit mehr Ressourcen zu verwenden. ‚Not Your Muse‘ machte Celeste zur ersten britischen Künstlerin seit fünf Jahren, die mit ihrem Debütalbum auf Platz eins der UK Album Charts einstieg.