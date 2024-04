Stars Céline Dion: Das hat sie dank ihrem Ruhm gelernt

Celine Dion at the Grammy awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 08:27 Uhr

Die Sängerin reflektiert über ihren Promi-Status und was sie dadurch gelernt hat.

Céline Dion sagt, dass ihre Berühmtheit ihr die unerbittliche Entschlossenheit gegeben hat, „niemals etwas aufgeben zu wollen“.

Die ‚My Heart Will Go On‘-Sängerin reflektiert im Gespräch mit der französischen ‚Vogue‘ über ihren Promi-Status. Auf die Frage, was er ihr „gebracht“ und „genommen“ habe, antwortet sie: „Der Ruhm hat mich dazu gebracht, dass ich nie etwas aufgeben will. Ich wurde geboren, um auf der Bühne, mit meinem Team, mit meiner Stimme und mit meinen Fans zu kommunizieren. Es geht darum, zu teilen. Dazu wurde ich geboren. Als ich in Québec zum ersten Mal auf der Bühne stand, hat mich das Virus gepackt! Was hat mir der Ruhm genommen? Nichts? Weil ich jeden Tag lebe und vorwärts gehe.“

Die 55-Jährige leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung, die zu eingefrorenen Muskeln in Rumpf, Armen und Beinen führt und etwa eine von einer Million Menschen betrifft. Trotzt ihrer Krankheit hat die Musikerin einen unbändigen Ehrgeiz. Sie fühle sich „geehrt“, in ihrem Alter ein Fotoshooting für das ‚Vogue‘-Magazin zu machen.

„Obwohl meine Gesundheit und Schönheit mit 30 besser waren, wurde ich damals nicht gefragt, eines zu machen. Ich bin sehr stolz, dass man mich mit 55 Jahren bittet, meine Schönheit zu zeigen“, erklärt sie. „Aber was ist Schönheit? Schönheit bist du, bin ich, ist das, was in uns ist, sind unsere Träume, ist das Heute. Schönheit ist das, was uns umgibt, sie ist da. Es gibt Menschen, die sie sehen, und es gibt Menschen, die sie beobachten. Heute bin ich eine Frau, die sich stark fühlt und positiv in die Zukunft blickt.“