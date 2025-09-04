Musik Céline Dion hätte Überraschungsauftritt beim ESC geben sollen

Celine Dion at I Am Celine Dion documentary premiere in New York City - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 18:12 Uhr

Céline Dion musste Berichten zufolge einen geplanten Überraschungsauftritt beim diesjährigen Eurovision Song Contest in der Schweiz absagen.

Die 57-jährige Sängerin, die seit Langem an gesundheitlichen Komplikationen im Zusammenhang mit ihrem Kampf gegen das Stiff-Person-Syndrom leidet, sollte ‚Ne Partez Pas Sans Moi‘ performen – das Lied, mit dem sie 1988 für die Schweiz den Eurovision gewann.

Bisher war ein geplanter Auftritt Gemunkel gewesen, doch jetzt bestätigte die französische Zeitung ‚Le Parisien‘, dass Céline tatsächlich für das Event in Basel war. Sie habe jedoch eine medizinische Episode erlitten, die sie daran hinderte, auf die Bühne zu treten. Obwohl ihr Auftritt geheim gehalten worden war, schürte Moderator Graham Norton während der Live-Übertragung Spekulationen, indem er auf ihre mögliche Beteiligung anspielte.

Céline hat seit ihrer Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom im Dezember 2022 immer offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen. Die seltene neurologische Erkrankung verursacht schwere Muskelkrämpfe und -steifheit und führt oft zu erheblichen Mobilitätseinschränkungen. In ihrer Prime-Video-Dokumentation ‚I Am: Céline Dion‘ aus dem Jahr 2023 beschrieb sie, wie die Krankheit ihr tägliches Leben beeinflusst: „Ich konnte zeitweise kaum laufen, und mir fehlte das Leben sehr. Meine Kinder fingen an, es zu bemerken. Ich dachte: ‚OK, sie haben schon einen Elternteil verloren. Ich will nicht, dass sie Angst bekommen‘. Ich ließ sie wissen: ‚Ihr habt euren Vater verloren, aber Mama hat eine Erkrankung, und das ist etwas anderes. Ich werde nicht sterben. Es ist etwas, mit dem ich zu leben lernen werde‘.“